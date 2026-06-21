קיר סטארמר צפוי להודיע על התפטרותו מתפקיד ראש ממשלת בריטניה | דיווח

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, צפוי להודיע ביום שני (מחר) על התפטרותו או על לוח זמנים מסודר לעזיבתו את התפקיד, כך מדווחים ביממה האחרונה כלי תקשורת מובילים בממלכה. לפי הדיווחים, סטארמר איבד את תמיכתם של חלקים נרחבים במפלגת הלייבור, ובימים האחרונים גברו הקריאות מצד חברי פרלמנט ושרים בכירים לפרוש מתפקידו.

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על פי הדיווח ב-Financial Times, בעלי בריתו של סטארמר מעריכים כי הוא צפוי להסכים ל"מעבר מסודר" של השלטון, לאחר לחץ פנימי הולך וגובר בתוך המפלגה. לפי אותו דיווח, יותר מ-100 חברי פרלמנט מהלייבור קראו לו לעזוב או לקבוע מועד לפרישתו.

במקביל, שמו של אנדי ברנהאם, שניצח לאחרונה בבחירות המשנה במחוז מייקרפילד, מוזכר כמועמד המוביל להחליף את סטארמר. לפי הדיווחים, ברנהאם נהנה מתמיכה רחבה בקרב חברי הלייבור ואף זוכה לגיבוי מצד חלקים משמעותיים בסיעה הפרלמנטרית.

עוד דווח כי שרת החוץ איבט קופר ובכירים נוספים בממשלה קראו לסטארמר לקבוע מועד לעזיבתו, בעוד חברי קבינט נוספים הביעו חשש מהמשך הפגיעה במעמד המפלגה בסקרים.

עם זאת, נכון לעכשיו לא פורסמה הודעה רשמית מטעם לשכת ראש הממשלה. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי מקור ממשלתי טען שסטארמר עדיין ממוקד בניהול המדינה, ושר העסקים פיטר קייל אמר כי אין בידיו מידע המצביע בוודאות על כך שראש הממשלה אכן יודיע על התפטרות כבר מחר.

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אם אכן יתפטר, סטארמר יהפוך לראש הממשלה השביעי של בריטניה בתוך עשור בלבד מאז הברקזיט, עדות נוספת לטלטלה הפוליטית המתמשכת בממלכה.