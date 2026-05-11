הלחץ על ר"מ בריטניה מתהדק: האם סטארמר בדרך לעזוב את התפקיד?

על רקע כישלון מפלגת הלייבור בבחירות המקומיות לפרלמנט, בבריטניה מגבירים את הלחץ על ראש הממשלה קיר סטארמר להתפטר מתפקידו. כחלק מהלחץ, מספר יועצים ומזכירים פרלמטריים הודיעו הערב (שני) על התפטרותם מהתפקיד, תוך שהם קוראים לסטארמר לפרוש.

טום ראטלנד, המזכיר הפרלמנטרי של שרת הסביבה, כתב ברשת X: "בלב כבד אני מאמין שראש הממשלה צריך כעת להציג לוח זמנים לעזיבתו ולבחירת מנהיג חדש שיוביל את מפלגת הלייבור ואת המדינה".

ג'ו מוריס, המזכיר הפרלמנטרי של שר הבריאות אמר: "זהו האינטרס של המדינה ושל המפלגה שראש הממשלה יציג לוח זמנים מהיר שיבטיח שמנהיג חדש ייכנס לתפקיד כדי להשיב את אמון הציבור ולהבטיח שהממשלה תוכל לקיים את ההתחייבויות שנתנה".

עם גל העזיבות של היועצים הבכירים בממשלה, גם חברי הקבינט הבריטי החלו ללחוץ על סטארמר להתפטר. בנוסף אליהם, 67 חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור החלו לקרוא גם הם להתפטרותו של סטארמר. התוכנית כעת היא לחצות את רף ה-80 עוד הלילה או מחר מוקדם בבוקר, ולאחר מכן להציג לסטארמר את המציאות בישיבת הקבינט. בניסיון אחרון למנוע את המפלה, אנשי צוות מדאונינג 10 מתקשרים לשרים בממשלה על מנת לגרום להם להביע בפומבי תמיכה בסטארמר.

בינתיים, ראש מפלגת הרפורמים, נייג'ל פרג' כתב ברשת X: "חמישה משרי הקבינט היו מאבדים את מושבם אילו הבחירות הכלליות היו מתקיימות ביום חמישי האחרון. לא פלא שמפלגת הלייבור נמצאת שוב במשבר".

כזכור, הקריאות להתפטרותו של סטארמר מגיעות על רקע כישלון מפלגת הלייבור בבחירות המקומיות בבריטניה שנערכו בשבוע שעבר, בהן הגיעה המפלגה לשפל של למעלה מ-30 שנים. מנגד, מפלגת "הרפורמים" הפופוליסטית זכתה למאות מושבים על חשבון המפלגות הוותיקות ברחבי הממלכה.