רשת ABC הואשמה בהטיה בפרשת הילד ש"נהרג" מאש צה"ל

מגישת סקיי ניוז אוסטרליה, שרי מרקסון, טוענת כי שדרני רשת ABC במדינה השמיטו בכוונה עדות קריטית על רקע דיווח שעסק בילד הפלסטיני בן ה-8 "אמיר", שנעדר במהלך חילופי אש באתר סיוע הומניטרי בעזה. יצוין כי רשת "פוקס ניוז" האמריקנית חשפה כבר לפני שלושה חודשים כי אותו ילד שדווח שנהרג בחודש מאי מירי צה"ל - נמצא בחיים וחולץ מהרצועה.

הדיווח ששודר באוגוסט כלל עדות מקבלן לשעבר בקרן הסיוע ההומניטרית לרצועה, שטען כי היה עד לירי של חיילי צה"ל לעבר פלסטינים שנכנסו בטעות לאתר סיוע הומניטרי. לדבריו, הילד אמיר נהרג באירוע – עדות שהועברה לרשת על ידי עמיתיו.

יצוין כי שמו האמיתי של הילד הוא עבד אל-רחים "עבוד" מוחמד חמדאן, וסיפורו הפך לוויראלי אחרי שאותו עובד לשעבר בקרן הסיוע ההומניטרית לרצועה, טען שראה את הילד נורה למוות בידי צה"ל ב-28 במאי, סמוך למרכז חלוקת סיוע של ה-GHF. אבל, על פי מרקסון, מייל שהודלף חושף כי בבקשה לתגובה ששלח כתב ABC לקרן GHF, צוין במפורש כי אותו אם מאמצת של הילד אמיר טענה משהו אחר לגמרי – לדבריה, הילד דווקא נלקח על ידי אנשי סיוע אמריקאים לקבלת טיפול רפואי, משום שהיה במצב קשה.

"היא אמרה לנו שהיא מאמינה שהילד שלה נלקח על ידי קבלנים אמריקאים, הוא קיבל ארוחה וטיפול משום שהיה במצב קשה כשהגיע לאתר הסיוע", נכתב באותו מייל.

חשוב לציין כי הפרט הזה לא נכלל בדיווח ששודר ברשת ABC – מה שהוביל את מרקסון להאשים את ABC בהטיה מכוונת כלפי קרן הסיוע לעזה, הפועלת מטעם ארה"ב וישראל כחלופה לסיוע של האו"ם. לדברי מרקסון, מדובר בהשמטה שמעוותת את התמונה לציבור, ומחזקת נרטיב שקרי על פעילות הקרן. בשורה התחתונה, המייל שהודלף מטיל כעת צל כבד על אופן הסיקור של האירועים מצד רשת ABC.