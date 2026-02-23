מסע נדל"ני לקפריסין - האם זה הזמן לקנות דירה בחו"ל?

השקל מתחזק מול היורו, הדולר בשפל של עשרות שנים • בפרויקט מיוחד, כתבת הכלכלה עדי כהן יצאה לקפריסין, שבה עוד ועוד ישראלים רוכשים דירה במחירים מפתים • ההזדמנויות שהופכות נגישות מתמיד, וגם הסכנות

עדי כהן
עדי כהן ■ כתבת כלכלה ■ instagram.com
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מנזר איוס נאופיטוס שבאזור פאפוס, קפריסין
מנזר איוס נאופיטוס שבאזור פאפוס, קפריסיןNikodem Nijaki / via Wikimedia Common

השקל מתחזק מול היורו, הדולר בשפל של עשרות שנים. האם זה הזמן להשקיע בחו"ל? הערב (שני) כתבת הכלכלה עדי כהן בפרויקט מיוחד - מסע נדל"ני בקפריסין, במקום שבו עוד ועוד ישראלים רוכשים דירה במחירים מפתים. ההזדמנויות שנפתחות והופכות נגישות מתמיד, וגם הסכנות שחייבים לקחת בחשבון. 

Video poster
מסע נדל"ני לקפריסין: השקל בשיאו - האם זה הזמן לקנות דירה בחו"ל?

בענף מדווחים על עליית מחירים של 30%-40% בשנים האחרונות, בעיקר בלימסול, העיר המבוקשת ביותר, שנהנית מצמיחת הייטק ותיירות. לצד זאת, התחזקות השקל מאפשרת חיסכון של עשרות אלפי שקלים בעסקאות חדשות.

אלא שלא הכול ורוד: אין אמנת מס בין ישראל לקפריסין, מה שמעלה אפשרות לכפל מס, ושערי המטבע עלולים להתהפך במהירות. עבור חלק מהישראלים מדובר בהשקעה כלכלית גרידא, ועבור אחרים, גם בתוכנית גיבוי קרובה לבית.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות