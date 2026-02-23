מסע נדל"ני לקפריסין - האם זה הזמן לקנות דירה בחו"ל?

השקל מתחזק מול היורו, הדולר בשפל של עשרות שנים. האם זה הזמן להשקיע בחו"ל? הערב (שני) כתבת הכלכלה עדי כהן בפרויקט מיוחד - מסע נדל"ני בקפריסין, במקום שבו עוד ועוד ישראלים רוכשים דירה במחירים מפתים. ההזדמנויות שנפתחות והופכות נגישות מתמיד, וגם הסכנות שחייבים לקחת בחשבון.

בענף מדווחים על עליית מחירים של 30%-40% בשנים האחרונות, בעיקר בלימסול, העיר המבוקשת ביותר, שנהנית מצמיחת הייטק ותיירות. לצד זאת, התחזקות השקל מאפשרת חיסכון של עשרות אלפי שקלים בעסקאות חדשות.

אלא שלא הכול ורוד: אין אמנת מס בין ישראל לקפריסין, מה שמעלה אפשרות לכפל מס, ושערי המטבע עלולים להתהפך במהירות. עבור חלק מהישראלים מדובר בהשקעה כלכלית גרידא, ועבור אחרים, גם בתוכנית גיבוי קרובה לבית.