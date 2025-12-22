תקרית אנטישמית בקפריסין: ישראלי הותקף לאחר שדיבר בעברית

אזרח ישראלי ששהה בעיר לימסול שבקפריסין הותקף ביום שבת על ידי שני אנשים לאחר ששמעו אותו מדבר בטלפון בעברית בבית המלון בו שהה.

בפוסט פייסבוק שפרסם אחיו של המותקף, שיתף כי שני התוקפים ניגשו אליו והתחילו לשאול אותו שאלות שלא הרגיש בנוח לענות עליהן. אחרי מספר המותקף ענה לשיחת טלפון שקיבל בעברית, ומשהבחינו בכך - החלו התוקפים להכותו עד שגרמו לו לחבלה קשה בעינו ואף לאובדן הכרה. לאחר מכן השניים גנבו ממנו את מכשיר הטלפון הנייד ונמלטו מהמקום.

אחיו של הישראלי המותקף סיפר כי קיבל מענה רפואי ראשוני רק כ-40 דקות מרגע שהוזעקו רשויות החירום המקומיות, וכי המשטרה המקומית לקחה ממנו צילום דרכון ולאחר מכן לא ננקטה אף פעולת חקירה נגד התוקפים.

כמו כן סיפר האח כי הנציגות הישראלית יצרה עימו קשר רק ביום אחרי שאירעה התקיפה, וזאת כיוון שהנציגות הייתה בחופש באותו היום, ובשל כך לא ניתן היה לטפל באירוע.

המותקף שב מאז לישראל בטיסת חירום, וכעת הוא נמצא בטיפול רפואי בעקבות שברים שנגרמו לו בארובת העין כתוצאה מהתקיפה. בתמונה שהעלה אחיו של המותקף לפייסבוק ניתן לראות כי עינו ניזוקה קשות מהתקיפה וכי חלק ניכר מפניו שותת דם.

אתמול דווח כי שבעה יהודים הותקפו על ידי מפגינים פרו-פלסטינים באיסטנבול שבטורקיה בעת שהיו בדרכם להדלקת נרות חנוכה בבית כנסת בעיר.