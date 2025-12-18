העובדת צירפה פתק "לשחרר את פלסטין" לחבילה לחנוכה - ופוטרה

רשת הבגדים "בלומינגדיילס" פיטרה היום (חמישי) את העובדת שהכניסה פיסת נייר עם הכיתוב "לשחרר את פלסטין" לחבילה שהכילה פיג'מה בנושא חנוכה, כך לפי מקורב לחברה.

לפני כשבוע לקוח שרכש מהחנות פיג'מה בנושא חנוכה קיבל עם החבילה שלו פתק עם הכיתוב "free palestine", והעלה לרשתות החברתיות את האירוע.

בלומינגדיילס, חנות הכלבו היוקרתית שבבעלות מייסי'ס, השהתה את פעילותה בחלק ממרכז השילוח כדי לחקור את התקרית, וכעת המרכז חזר לפעילות.

באוגוסט האחרון, מעשה אנטישמיות חמור נרשם במהלך טיסה של חברת איבריה, כאשר נוסעים יהודים קיבלו ארוחות כשרות עם הכיתוב "Free Palestine". סלבדור אודיי, נוסע בטיסת IB0102 מבואנוס איירס שבארגנטיניה למדריד בספרד, דיווח על התקרית, בה קיבל לטענתו את מגש הארוחות עם הכיתוב המתריס. נוסעים יהודים אחרים קיבלו גם הם מגשים עם ראשי התיבות