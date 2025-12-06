חבר הפרלמנט הבריטי לשעבר ממפלגת הלייבור, כריס וויליאמסון, עורר סערה בראיון שנתן אתמול (שישי) לערוץ החדשות Talk. במהלך הריאיון השמיע שורה של אמירות כגון "לישראל אין זכות קיום” ו"ציונות היא גזענות" - ואף סירב שוב ושוב להגדיר את חמאס כארגון טרור, תוך שהוא נשמע כמי שמנסה להצדיק את פעולותיו.

ההתנהלות הזו הייתה הקש ששבר את גב הגמל עבור המראיין, פיטר קרדוול - תומך ישראל שביקר בארץ מספר פעמים ונוטה להעביר ביקורת על נתניהו. אחרי ששאל את וויליאמסון לפחות ארבע פעמים ברציפות אם הוא רואה בחמאס ארגון טרור, קרדוול איבד סבלנות וסילק אותו מהשידור.

מחקר שפורסם בחודש ספטמבר מצא כי אחד מכל חמישה בריטים מחזיק כיום בעמדות אנטישמיות. עוד נמצא ש-21 אחוז מהציבור הבריטי הסכימו עם ארבעה או יותר משפטים אנטישמיים, עלייה לעומת 16 אחוז מאשר בשנה שעברה. בשנת 2021, הנתון עמד על 11 אחוז בלבד.

החוקרים ציינו כי הממצאים מראים שמספר האנשים שמחזיקים בעמדות אנטישמיות עמוקות הוכפל בתוך פחות מחמש שנים, ועומד כיום על יותר מחמישית מהאוכלוסייה. מדובר בנתונים הגבוהים ביותר מאז החלו סקרים דומים לפני כעשור. הסקר, שבוצע על ידי YouGov בהזמנת ארגון "הקמפיין נגד אנטישמיות" (CAA), מצא כי 45 אחוז מהציבור הבריטי, כמעט מחצית מהאוכלוסייה, מאמינים שישראל מתנהגת כלפי הפלסטינים כמו שהנאצים התנהגו כלפי היהודים.