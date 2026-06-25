"לא ידעתי שזה לא חוקי פה": שתי ישראליות נעצרו עם גת בשדה"ת בפולין

שתי צעירות ישראליות בנות 23 ו-24 נעצרו בשבוע שעבר בשדה התעופה בעיר קרקוב שבפולין, לאחר שבמזוודות אותן נשאו נמצאו כמאה קילוגרם של צמח הגת. היום (חמישי) מעצרן הוארך בשלושה חודשים, זאת עוד בטרם הגשת כתב אישום נגדן.

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בתיקן של כל אחת מהישראליות נמצאו כ-50 ק"ג של הצמח, אשר החזקתו בפולין מנוגדת לחוק. אחת הצעירות טענה בחקירתה: "לא ידעתי מה יש במזוודה. לא ידעתי בכלל שגת לא חוקי בפולין".

תגובת עו"ד ניר יסלוביץ' המייצג את אחת הצעירות מסר: "הנני מכבד את מערכת המשפט בפולין ואני סמוך ובטוח כי מערכת התביעה תמצא לנכון להתחשב שטיעונים שהועלו ויועלו בפניה, מה שיוביל לשחרור מרשתי ממעצר לאחר שהיא הובלה בכחש על ידי גורמים בעלי אינטרס זר".