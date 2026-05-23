עימותים בספרד עם נחיתת פעילים מהמשט לעזה; במשרד החוץ עקצו

בעקבות הטסת המשתתפים במשט האחרון לרצועת עזה לספרד, ועם נחיתתם במדינה היום (שבת), שישה מהפעילים עוררו סערה בעקבות עימותים אלימים. משרד החוץ שיגר עקיצה לממשל הספרדי בשל אופן טיפולם בפעילים הללו.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות ניתן לראות עימותים שפרצו בשדה התעופה בילבאו, באזור הבסקים של ספרד, כאשר התפתח אירוע אלימות בין כוחות המשטרה - לאלו שהגיעו לקבל את פני הפעילים. על פי הדיווחים, נרשמו לפחות ארבעה מעצרים במקום.

משרד החוץ שיגר עקיצה בתגובה, ובחשבון ה-X הרשמי נכתב: "דורשים הסבר מממשלת ספרד על הטיפול שלה באנרכיסטים של המשט".

https://x.com/i/web/status/2058209600940212412

כזכור, המשט הפליג לכיוון ישראל בתחילת השבוע, כאשר עליו 430 פעילים. לוחמי השייטת השתלטו על כל כלי השיט בתוך מספר שעות, והעבירו את הפעילים לשטח ישראל, על גבי כלי שיט ישראלים.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר סייר במקום אליו הועברו תחילה הפעילים, ואמר: "ברוכים הבאים לישראל. אנחנו בעלי הבית. נגמרה הקייטנה. מי שפועל נגד מדינת ישראל ימצא מדינה נחושה. עם ישראל חי".

דבריו - לצד התיעוד שלהם שפורסם - עוררו תגובות סוערות ברחבי העולם. ספרד היתה אחת המדינות שבחרו לגנות את ישראל על המהלך, כאשר ראש הממשלה פדרו סנצ'ס כתב בחשבון ה-X שלו" התמונות של השר הישראלי בן גביר, המשפיל את חברי המשט הבינלאומי לתמיכה בעזה, אינן קבילות. לא נסבול יחס משפיל כלפי אזרחינו. בספטמבר הודעתי על איסור כניסה לשטח המדינה עבור חבר זה בממשלת ישראל. כעת אנו הולכים ללחוץ בבריסל כדי שהסנקציות הללו יורחבו לקנה מידה אירופי באופן דחוף".