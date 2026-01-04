האסון בשוויץ: בין ההרוגים - אחיות יהודיות בגיל ההתבגרות

האחיות היהודיות אלישיה ודיאנה גונסט, אושרו היום (ראשון) כשתיים מתוך 40 ההרוגים בשריפה שפרצה באתר הסקי בשוויץ בחגיגות השנה האזרחית החדשה בשבוע שעבר, כך מסר דובר הפדרציה השוויצרית של הקהילות היהודיות.

גופותיהן של השתיים זוהו ביחד עם עוד 16 גופות שזוהו היום. נערה יהודייה נוספת, שרלוט נידאם, שהיא אזרחית ישראל, עדיין נחשבת נעדרת.

במהלך היום הודיעו הרשויות השוויצריות כי עד כה זוהו 24 מקורבנות האסון, רבים מהם בני נוער, כמו גם האחיות גונסט. הבר "לה קונסטלסיון", בו פרצה השריפה, היה פופולרי בקרב בני נוער ומבוגרים צעירים בעיירת הסקי קראנס-מונטנה, שם גיל השתייה הוא 16.

הזוג הצרפתי שבבעלותו הבר חשוד בהריגה ברשלנות, חבלה גופנית ברשלנות והצתה ברשלנות, כך מסרה משרד התובעים של קנטון ואלה בשוויץ.

מפקד זק"א אירופה, נחמן דיקשטיין, שפועל בזירה ומוביל את פעילות הסיוע של הארגון במקום, אמר:

"הגענו לכאן לזירה מורכבת וקשה מאוד, עם גופות שקשה לזהות ופצועים שמאושפזים בבתי החולים במצב קשה. אנחנו פועלים יחד עם הרשויות המקומיות, לא רק עבור המשפחות היהודיות אלא עבור כל אדם שנפגע באסון הזה. הנוכחות שלנו כאן מתקבלת בהערכה רבה מצד הכוחות והאזרחים, ואנחנו נמשיך לסייע ככל שנידרש".