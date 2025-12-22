חיסול דרמטי בלב מוסקבה: בכיר בצבא הרוסי נהרג בפיצוץ מכונית תופת

סיכול דרמטי בלב מוסקבה: בכיר בצבא הרוסי נהרג הבוקר (שני) בפיצוץ מכונית תופת ברוסיה. על פי הדיווחים, הבכיר - סגן גנרל פאניל סרווארוב, בן 56, ראש מחלקת ההכשרה המבצעית של הכוחות המזוינים של ולדימיר פוטין - היה בדרכו לעבודה, כאשר רכב הקיה סורנטו שלו התפוצץ ברובע י'אסנבו בדרום מוסקבה.

על פי הדיווחים, סרווארוב לקח חלק בפעילויות לחימה של צבא רוסיה בצ'צ'ניה, דרום אוסטיה, סוריה ואוקראינה. מהחקירה הראשונית עולה כי הסיכול בוצע על ידי מטען מאולתר שהוצמד לתחתית הרכב, שהתפוצץ כמה שניות לאחר שהותנע.

כיוון החקירה העיקרי שנבדק כרגע על ידי הרשויות הרוסיות הוא שהחיסול בוצע על ידי גורמי מודיעין אוקראינים. באוקראינה טרם התייחסו.

בתוך כך, היום דווח כי המודיעין האמריקני ממשיך להזהיר כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לא זנח את מטרותיו לכבוש את כל אוקראינה ולכבוש מחדש חלקים מאירופה שהיו שייכים לאימפריה הסובייטית לשעבר, על אף המשך המשא ומתן לסיום המלחמה עם אוקראינה.