לא נשארו חייבים: בית המשפט ברוסיה גזר אמש (שבת) 15 שנות מאסר על קארים חאן, התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי ועל שמונה שופטים נוספים מהאג. גזר הדין הגיעו בתגובה ל"צווי המעצר הבלתי חוקיים", לפי רוסיה, שהוציא בית הדין הפלילי נגד פקידים רוסים ובראשם הנשיא ולדימיר פוטין. הדיון ברוסיה נערך כמובן בהיעדרם של חאן ויתר השופטים.

בשנת 2023 הוצא הצו נגד הנשיא פוטין בגין פשעי מלחמה ו"גירוש בלתי חוקי" של ילדים במהלך הפלישה לאוקראינה. בשנה שלאחר מכן, בית הדין הפלילי הוציא צווי מעצר גם נגד ראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים הרוסיים, ולרי גרסימוב, ונגד שר ההגנה לשעבר, סרגיי שויגו (שכיהן עד מאי 2024), באשמת פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות.

כזכור, בית הדין גם הוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט בגין "פשעי מלחמה ברצועת עזה". בתגובה, ארצות הברית הטילה לאחר מכן סנקציות נגד חאן ושופטי בית הדין בעקבות צווי המעצר הללו.

כמו כן, ישראל הגישה לאחרונה למותב הערעור של בית הדין הפלילי הבין־לאומי (ICC) בקשה לפסילתו של כרים חאן, מכל מעורבות בתיקים הנוגעים לישראל. בנוסף ישראל ביקשה כי בית הדין יבטל את צווי המעצר שהוציא התובע נגד נתניהו ונגד גלנט.

הבקשה הוגשה בעקבות מידע ופרסומים חמורים שדווחו בחודשים האחרונים נגדו, המעוררים "חשש כבד כי התובע פעל ממניעים אישיים פסולים כדי לקדם טענות שקריות ובלתי מבוססות נגד ישראל. זאת כדי להסיט את תשומת הלב הציבורית מהאשמות חמורות כנגדו בדבר הטרדות מיניות סדרתיות כלפי עובדת הכפופה לו", נכתב בבקשה.

כנגד חאן העידו שתי נשים כי תקף אותן מינית לכאורה, כאשר אחת מהן טענה כי הוא הטריד אותה במשך תקופה ארוכה בעת שעבדה כמתמחה עבור עורך הדין הבריטי בתחילת דרכו. לפי טענתה, הוא התנהג כלפיה בצורה לא הולמת, ניצל את סמכותו עליה וניסה שוב ושוב להפעיל עליה לחץ לפעולה מינית. ידוע כי החוקרים ערכו מספר ראיונות על מנת לבדוק את טענותיה, אשר חוזרות לשנת 2009. "הוא לא היה צריך לעשות את זה". היא אמרה, "הוא היה המעסיק שלי".