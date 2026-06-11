זילות שואה בגרמניה - מפגינות פרצו למקדונלד'ס והטיחו: "אוכלים דם ילדים!"

סרטון חריג המופץ היום (חמישי) ברשתות החברתיות שצולם בסניף מקדונלד'ס בגרמניה מציג מפגינןת פרו פלסטיניות מטיחות בסועדים שהם "אוכלים ילדים". פעילות המחאה נראות נכנסות למקום, צועקות על הנוכחים ומאשימות כי כספם משמש למימון נשק והרג ילדים ב"פלסטין" ובלבנון. התיעוד, המסתיים בקריאות להחרים את הרשת, מעורר גל גינויים נוכח האלימות המילולית הקשה המופנית כלפי אזרחים במדינה.

במהלך התקרית נשמעת אחת המפגינות תוהה בלעג: "איך זה לאכול במקום שתומך ברצח עם? טעים לכם, נכון?". שיא המיצג נרשם כאשר אחד האנשים במקום צועק כי מדובר ב"קציצות המגואלות בדם של ילדים", ביטוי המהדהד עלילות דם אנטישמיות עתיקות מימי הביניים.

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מקדונלד'ס עצמה שומרת על מדיניות נייטרלית בסכסוך, אך מזוהה עם ישראל בשל הבעלות על הזכייניות המקומיות בהן. השימוש ברטוריקה הזו בגרמניה נתפס כחציית קו אדום מובהקת וכביטוי חריף של זילות זיכרון השואה, דווקא על אדמתה, ומלבות שנאה מסוכנת.

האירוע החריג באירופה מגיע זמן קצר לאחר תקרית אלימה נוספת שהתרחשה ברכבת התחתית בניו יורק בשבוע שעבר, שם תקפה אישה נוסעת יהודייה תוך הטחת האשמות דומות.

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התוקפנות הזו משקפת מגמה מדאיגה של עליית האנטישמיות ברחבי העולם ובמטרופולינים מרכזיים כמו לונדון, פריז וברלין. עם זאת, גרמניה עצמה עדיין נחשבת לבעלת ברית חזקה ויציבה של ישראל בקרב המדינות האירופיות הגדולות, למרות התגברות השנאה בערים המרכזיות.