השחקנית ההוליוודית זוכת פרס האוסקר, גווינת' פאלטרו, מככבת לאחרונה בקמפיין של חברת הנדל"ן הישראלית "אביב מליסרון" עבור פרויקט דירות היוקרה "פארק 51" בהרצליה. בעקבות השתתפותה בקמפיין, פאלטרו חטפה גל של ביקורות המביעות זעם על עצם השתתפותה בפרסומת עבור חברה ישראלית, בעוד שאחרים בחרו להשתמש בביטויים אנטישמיים מובהקים התוקפים את היותה יהודייה.

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לצד הקריאות להחרים את השחקנית ואת חברת "גופ" (Goop) שבראשותה היא עומדת, הגולשים קראו לה בשמות גנאי, כמו Gwynocide - שילוב של שמה הפרטי והמילה "רצח עם". גולש אחר כתב "אני תוהה תמורת איזה מחיר שווה להראות שאין לך מצפן מוסרי, שהעסק שלך יהרס ויבטלו אותך".

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גולש נוסף בחר לתקוף את מוצאה היהודי של פאלטרו וכתב: "שמההאמיתי הוא גווינת' פאלטרוביץ. אביה שינה את שם משפחתם כדי שהציבור יקבל אותם מבלי ששמם יישמע "יהודי". פאלטרו היא תומכת ישראל ידועה, ומאז ה-7 באוקטובר היא התבטאה רבות בעד השבת החטופים מרצועת עזה, ויצאה נגד האנטישמיות הגוברת בארצות הברית ובעולם.

בסרטון הפרסומת של הקמפיין, פאלטרו נראית כשהיא מנהלת שגרת חיים בדירה במנהטן המשקיפה על הסנטרל פארק. כשהיא חוזרת מריצה בפארק, היא עוברת דרך דלתות מסתובבות בבניין מגוריה, ומבקשת מנהגה הפרטי שייקח אותה ל"פארק 51". הנהג שואל "ניו יורק?", ופאלטרו משיבה "הרצליה, ישראל".