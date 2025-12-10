תורם זרע הוליד כ-200 ילדים עם מוטציה סרטנית מסכנת חיים

תורם זרע, שהיה נשא של מוטציה גנטית מסכנת חיים מבלי שידע על כך, הוליד קרוב ל-200 ילדים ברחבי אירופה, כך חשף מחקר מקיף שפורסם הלילה (רביעי) ב-BBC.

המוטציה, שגורמת לסיכון מוגבר באופן דרמטי לחלות בסרטן, הועברה לחלק מילדיו, וחלקם כבר נפטרו כתוצאה מהמחלה.

המחקר, שבדק את השלכות תרומות הזרע של האיש, מעלה שאלות קשות לגבי הפיקוח והבדיקות הגנטיות הנערכות לתורמים בבנקי הזרע באירופה. על פי המומחים המצוטטים בכתבה, הסיכוי של אדם הנושא את המוטציה להימנע מסרטן במהלך חייו הוא קטן מאוד.

התורם עצמו פעל בתום לב ומבלי לדעת שהוא מעביר הלאה את המוטציה הגנטית. בצד השני, עומדות המשפחות וילדיהן, שמתמודדים כעת עם מטען רפואי קשה.