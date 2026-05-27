שני פלסטינים נעצרו בקפריסין בחשד לתכנון פיגועים נגד ישראלים

שני פלסטינים נעצרו בשבוע שעבר בקפריסין בחשד לתכנון פיגועים נגד ישראלים. בעת המעצר נמצאו בדירתם נמצאו חומרים להכנת מטעני נפץ, כך דווח בתקשורת המקומית.

דובר המשטרה המקומית מסר לתקשורת כי השניים, בני 33 ו-38, עומדים בפני אישומים חמורים הקשורים לטרור והשתייכות לארגון פשיעה. בנוסף אליהם, הרשויות בקפריסין אינן שוללות מעצרים של אנשים נוספים שעשויים להיות קשורים לפעילות הטרור שהשניים ניסו לקדם.

כאמור, בעקבות חיפושים בשני בתים ששימשו אחד משני החשודים, אותרו ונתפסו חפצים ותערובות להכנת חומרי נפץ. דובר המשטרה המקומית הדגיש כי בשל אופי האירוע, החקירה מתבצעת בשיתוף פעולה עם גופים בינלאומיים, אך לא ציין אילו.

בתוך כך, שלושה אזרחים ישראלים הותקפו בניקוסיה על ידי אזרחים סורים. שגריר ישראל בקפריסין, אורן אנוליק, כינה את האירוע מעשה אלימות אנטישמי.