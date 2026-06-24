לואי הרווה, נער בן 17, מת לאחר שנאבק על חייו בבית החולים במשך שלושה ימים לאחר שהוכה באכזריות בידי מהגרים מוסלמים בנרבון שבדרום צרפת. האירוע מסעיר את המדינה בעקבות חשיפת תיעוד מזעזע של התקיפה.

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התקיפה התרחשה באתר בנייה בעיר, לשם פותה להגיע הנער על פי החשד על ידי חברי הכנופיה. בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות ונתפס על ידי החוקרים, נראים חמשת החשודים כשהם מכים את לואי באכזריות בעודו שרוע על הקרקע, תוך שהם בועטים בראשו ומתעדים את מעשיהם בלעג.

הנער נמצא במקום כשהוא סובל מפגיעות ראש קשות, חבלות מרובות בפניו ודימום פנימי. הוא הובהל לבית החולים במצב אנוש, שם הוכנס לתרדמת ממנה לא התעורר.

חמשת החשודים במעשה, בהם שלושה קטינים, נעצרו על ידי המשטרה המקומית. בחקירתם הראשונית עלה כי ייתכן שמדובר באירוע מתוכנן מראש, אם כי המניע המדויק טרם הובהר סופית.

לואי התגורר במוסד של שירותי הרווחה בצרפת. המקרה מצטרף לשורת אירועי אלימות של מוסלמים המעסיקים את הרשויות בצרפת בשבועות האחרונים, ועורר דיון ציבורי רחב בנוגע לביטחון האישי בערים הקטנות ובפעילות כנופיות אלימות. הליכי החקירה נמשכים כעת תחת פיקוח פרקליטות המחוז, המייחסת לחשודים עבירות של רצח בנסיבות מחמירות.