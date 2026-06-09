משבר ההגירה של 2015-2016 באירופה הביא לשיח המרכזי את השכונות המסוכנות ביותר ביבשת, המזוהות בעיקר עם מהגרים. רבות דובר על חוסר היכולת של המדינות להתמודד עם גלי ההגירה העצומים, שכללו למעלה משני מיליון מהגרים שהגיעו בעיקר ממדינות עניות עם משברים פוליטיים וחברתיים חמורים, בהן בעיקר סוריה, אפגניסטן ועיראק, ומדינות נוספות שעוינות לישראל.

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אבל גלי ההגירה העיקריים של 2015-2016 בהחלט אינם הראשונים ביבשת שבהם אזרחי מדינות מוסלמיות היגרו לאירופה. אחרי מלחמת העולם השנייה, כשמרבית הערים הגדולות נקברו תחת הריסות ועלה הצורך בכוח עבודה זול שיבנה אותן מחדש, הרבה ממדינות מערב אירופה פנו למדינות כמו טורקיה ומרוקו במטרה "להשאיל" חלק מהאזרחים שלהן כדי שיעזרו בשיקום המדינות, ויחזרו לבתיהם אחרי שהעבודה תסתיים. אלא שהפועלים הללו בחרו לנצל את טוב ליבם של האירופים, ונשארו לחיות במדינות המארחות, שהפכו לביתם הקבוע.

מכיוון שהם הגיעו לאירופה תחילה על תקן זמני, רבים ממהגרי העבודה לא השתלבו בחברה המקומית, ויצרו "כיסים" של אוכלוסיות מהגרים בתוך השכונות בהן שוכנו. כך מהגרי העבודה בנו את מה שכונה תחילה "שכונות מהגרים", ולאחר מכן כונה "שכונות רב-תרבותיות" לצורכי תקינות פוליטית, בהן מהגרי העבודה המשיכו לקיים את התרבות מהמדינות שמהן הגיעו.

לאורך השנים, השכונות הללו קלטו עוד ועוד מהגרים, והן המשיכו להתקיים מתחת לרדאר של המדינות המארחות, שהתעלמו מקיומן כמעט לחלוטין - עד שבשנת 2015 הבועה האירופית התפוצצה, ושכונות המהגרים הפכו להיות מוקד השיח הפוליטי-חברתי באירופה, בעיקר לאור העלייה בשיעורי הפשיעה בהן, שהחלו לזלוג גם למרכזי הערים ולפגוע באוכלוסיה הילידית.

המשטרה המקומית כבר הפסיקה להיכנס לחלק מהשכונות הללו, והפשע בהן הלך ועלה, הן על רקע פלילי והן על רקע ביטחוני. השכונות הללו אינן נמצאות בערי ספר - הן ממוקמות בערים המרכזיות ביבשת, שרובנו אוהבים לנסוע אליהן. לכן, בפעם הבאה שאתם מתכננים טיול באחת מהערים הבאות - אלה השכונות שכדאי לכם להימנע מהן.

סן-דני, פריז

סן-דני הוא הפרוור הגדול והמאוכלס ביותר של פריז, והוא שוכן צפונית לרובע ה-18 של הבירה הצרפתית. הוא ידוע בעיקר בשל מיקומו של האצטדיון הלאומי של צרפת, ה-Stade de France, וגם בשל אוכלוסיית המהגרים הגבוהה שבו. נכון לשנת 2021, כ-61% מתושבי סן-דני הם מהגרים, בעיקר ממדינות צפון אפריקה, כמו מרוקו, אלג'יריה ותוניסיה, אשר היו קולוניות צרפתיות בעבר הלא-רחוק. בנוסף, סן-דני ידועה בעיקר בשל רמות הפשיעה בה - הגבוהות ביותר מבין פרוורי פריז, ובין הגבוהות ביותר בצרפת כולה.

על פי נתוני המכון הלאומי לסטטיסטיקה וכלכלה של צרפת, בשנת 2024 תועדו 12,234 מקרי פשיעה, על פני אוכלוסיה של כמעט 150 אלף תושבים. מרבית מקרי הפשיעה בסן-דני הם גניבות ופריצות, עם כמעט כמחצית מכלל מקרי הפשיעה המתועדים. סוג הפשיעה השני בעיקרו בסן-דני הוא תקיפה, הכולל תקיפות אלימות ותקיפות מיניות. עבירות סמים (סחר ושימוש) מהוות את סוג הפשיעה השלישי בגודלו.

בשל מיקום האצטדיון הלאומי של צרפת בתחומי הפרוור, הוא עדיין מהווה מוקד משיכה עבור אנשים מסוימים בעת קיום אירועים גדולים בו. ההמלצה הכללית בסן-דני היא לא להסתובב ברחובות בשעות הלילה, ולהתרחק ממרכזי תחבורה גדולים, כשבראשם נמצאת תחנת Porte de la chapelle השוכנת בכניסה הצפונית לפריז מהפרוור הצפוני.

קרויצברג ונויקלן, ברלין

לצד חיי הלילה התוססים ששתי השכונות מציעות, הן מאופיינת באוכלוסיה בינלאומית מגוונת. בשנת 2022, כשליש מתושבי קרויצברג ונויקלן היו מהגרים, כאשר רובם מגיעים מרקע מוסלמי, בעיקר טורקים, סורים, לבנונים ופלסטינים, אשר עברו להתגורר בשכונות הללו בעיקר בשל מחירי הדיור הנמוכים. עם זאת, בקרויצברג חלה עלייה במחירי הדיור, מה שהוביל למעבר של אוכלוסיות יותר אמידות לאזור, אך עדיין קיימת בה אוכלוסיה טורקית משמעותית.

נויקלן עדיין נחשבת לשכונה המסוכנת ביותר בברלין, עם אחוזי פשיעה גבוהים יותר מכל האזורים בעיר. עיקר מקרי הפשיעה בנויקלן הם גניבות וכייסות, סחר בסמים, ועבירות הקשורות בשכרות. בנוסף לפשיעה הרגילה, אחרי ה-7 באוקטובר בשתי השכונות מתרחשות הפגנות פרו-פלסטיניות רבות, אשר חלקן גולשות לאלימות מצד המשתתפים, והאווירה בהן נעשתה טעונה במיוחד עבור מבקרים ישראלים.

מולנבק, בריסל

בעוד שבריסל אינה נחשבת יעד תיירותי מועדף, היא עדיין מהווה את שער הכניסה העיקרי לבלגיה ומקום מעבר לערים היותר תיירותיות במדינה, והיא נחשבת למוקד פוליטי ודיפלומטי חשוב באירופה בשל מיקומו של מטה האיחוד האירופי בעיר. אחת השכונות המפורסמות של בריסל היא מולנבק - בגלל כל הסיבות הלא נכונות. לצד עוני ואבטלה גואים ושיעורי פשיעה גבוהים במיוחד, שמה של מולנבק עלה לכותרות בעיקר בגלל הקשר שלה עם טרור ואיסלאם קיצוני.

השכונה הבעייתית עלתה לכותרות בשנת 2015, בתור מקום מוצאם של המחבלים מהפיגוע המשולב בפריז בחודש נובמבר שגבה את חייהם של 130 בני אדם, אך זה ממש לא היה הפיגוע היחיד שנקשר עם מולנבק.

אחד המחבלים שביצע את פיגוע הרכבות המשולב במדריד בשנת 2004 גר במולנבק; המחבל שביצע את הפיגוע במוזיאון היהודי בבריסל ב-2014 גר לתקופה מסוימת בשכונה; גם שמם של המחבלים מהפיגוע המשולב בשדה התעופה והמטרו של בריסל ב-2016 נקשרו למולנבק. בפשיטה שהמשטרה המקומית ערכה בשכונה ב-2016 בעקבות שני הפיגועים הקטלניים בפריז ובריסל, כרבע מכלל התושבים נחקרו, ונמצא כי כמאה מהם היו מעורבים בפעילות טרור.

נורברו, קופנהגן

דנמרק וקופנהגן נחשבות בטוחות מאוד עבור תיירים, אך גם כאן יש שכונה אחת שהצליחה לעלות לכותרות מספר פעמים בהקשר של אלימות ופשע. נורברו נחשבת גם היא לשכונה רב-תרבותית, ובשל המחירים הנמוכים בה בהשוואה לשאר העיר היא מושכת אליה בעיקר אוכלוסיות מהגרים, לצד סטודנטים ואומנים צעירים. אך המוניטין של העיר ספג פגיעה בעקבות מספר אירועים שהעניקו לה רושם שלילי בקרב האוכלוסיה הכללית בקופנהגן.

השכונה ידועה בשל פשע מאורגן מצד כנופיות הפועלות בה, בעיקר פשע אלים הכולל שימוש בנשק חם, וסחר בסמים, לצד תמיכתה הגדולה במפלגת השמאל הקיצוני במדינה - "הברית האדומה-ירוקה", המתנגדת נחרצות למדינת ישראל. משרד החוץ הבריטי שם את השכונה ברשימת המקומות שכדאי להימנע מהם, בעיקר בשעות הלילה, בשל אלימות גבוהה ופשע מאורגן. בנוסף, שמה של השכונה נקשר במספר מהומות אלימות שפרצו בה לאורך השנים, כאשר האחרונה הייתה בשנת 2007, והייתה הגדולה ביותר בהיסטוריה המודרנית של דנמרק.

בנוסף לנורברו, גם השכונה הבדלנית כריסטיאניה ידועה כמקום שאינו בטוח לגמרי עבור מבקרים, זאת בשל פעילות תכופה של סחר בסמים המתקיימת בו, בעיקר ברחוב הידוע בכינויו Pusher Street.

רינקבי, סטוקהולם

שוודיה היא אחת המדינות שסבלו הכי הרבה בעקבות משבר ההגירה באירופה. מדיניות הגבולות הפתוחים של הממלכה הסקנדינבית הובילה לכניסתם של מאות אלפי מהגרים, בעיקר ממדינות כמו סוריה, לבנון, איראן, אפגניסטן ועיראק.

במקביל לכניסת המהגרים למדינה, שוודיה רשמה בשנים האחרונות את העלייה הגבוהה ביותר בשיעורי הפשעים האלימים באירופה, בהם תקיפות הכוללות ירי מנשק חם, פשיעה מאורגנת ואלימות מינית, ושיעורי הפשיעה האלימה במדינה היא מגבוהות ביותר באירופה כולה. בחלקים מסוימים במדינה, אזרחים מספרים כי המשטרה לא נכנסת לשכונות המזוהות עם אוכלוסיית מהגרים גבוהה, ואחת מהן היא רינקבי, פרוור של הבירה סטוקהולם.

כמו שאר השכונות ברשימה, גם רינקבי ידועה באוכלוסיית המהגרים הגבוהה שבה, בעיקר ממדינות המזרח התיכון. תחושת הבדלנות של התושבים מהחברה השוודית הובילה למספר התפרעויות אלימות בעבר נגד כוחות האכיפה המקומיים. תחנת המשטרה המקומית הייתה מטרה עבור מספר תקיפות אלימות מצד תושבים, מה שהוביל לסגירתה בשנת 2014.

ניסיונות חוזרים לפתיחת התחנה מחדש עלו בתוהו לאחר שאף חברת בנייה לא נרשמה למכרזים לבנייתה. לצד הפשיעה הגואה ברינקבי, היא ידועה גם בקשריה למימון ארגוני טרור, בין היתר חיזבאללה, חמאס, דאעש ואל-קאעידה.

רוסנגורד, מאלמו

בירת המחוז הדרומי של שוודיה והעיר השלישית בגודלה במדינה, היא גם שער הכניסה הקרקעי העיקרי אליה מאירופה. בשל כך, מהגרים רבים לשוודיה בחרו לקבוע את מאלמו כביתם לאורך השנים, בעיקרם ממוצא מוסלמי. הקהילה המוסלמית בעיר כולה נחשבת לבולטת, ועימה מזוהה גם הסנטימנט האנטי-ישראלי השורר בעיר, מה שהקנה לה את הכינוי "בירת האנטישמיות של אירופה".

הדבר הועלה על נס במיוחד כשהעיר אירחה את תחרות האירוויזיון בשנת 2024, אז נערכו בעיר הפגנות פרו-פלסטיניות רבות, תוך שריפת דגלי ישראל וקריאות אנטי-ישראליות אלימות, מה שהוביל את המטה לביטחון לאומי להוציא אזהרת נסיעה בדרגה 3 לעיר. פעם נוספת שבה אירעו הפגנות אלימות בעיר הייתה בשנת 2009, אז נבחרות שוודיה וישראל שיחקו זו נגד זו במסגרת גביע דייוויס בטניס.

השכונה המזוהה ביותר עם הקהילה המוסלמית במאלמו היא רוסנגורד, אשר סובלת מרמות פשיעה מאורגנת ופעילות של כנופיות חמושות גבוהות במיוחד בהשוואה למקומות אחרים בשוודיה. בשנת 2008 פרצו מהומות אלימות בעקבות סגירתו של אחד המסגדים בשכונה, במסגרתן הותקפו שוטרים בין היתר באמצעות מטעני צינור ורימונים.