זעזוע בצרפת: רופא הרעיל 30 חולים - ונשלח למאסר עולם

רופא מרדים בצרפת נידון למאסר עולם בגין הרעלה מכוונת של 30 חולים והרג של 12 מהם. הרופא הרדים אותם בכוונה על מנת לבצע בהם החייאה, "להציל אותם" ולהפוך לגיבור.

בית המשפט בצרפת האשים את פרדריק פשייר, בן 53, בזיהום שקיות עירוי באמצעות חומרים שגרמו לדום לב או דימום. פשייר נחקר לראשונה לפני שמונה שנים, כאשר נחשד בהרעלת מטופלים בשתי מרפאות בין השנים 2008 ו-2017.

הקורבן הצעיר ביותר של פשייר היה בן 4 בלבד שעבר פעמיים דום לב במהלך ניתוח שקדים שגרתי, בעוד המורעל המבוגר ביותר היה בן 89. התובעים טענו אליו: "אתה דוקטור מוות, מרעיל, רוצח. אתה מביא בושה על כל הרופאים. הפכת את המרפאה הזו לבית קברו". עוד אמרו כי "מדובר במקרה חסר תקדים בהיסטוריה המשפטית הצרפתית".

פשייר מכחיש את ההאשמות נגדו, ואומר: "יש לי טיעונים חזקים להגנתי. יש צורך להניח את כל הקלפים על השולחן". יש לו כעת 10 ימים לערער על ההחלטה.