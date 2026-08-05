"כולם דיברו בתגובות על ישראל ופלסטין, ומה עם הקורבן"? תושב חרסון שמתגורר בישראל נחשף אתמול (שלישי) יחד עם כולם לסרטון הוויראלי ובו כטב"ם רוסי תוקף ירקן בשוק, בסרטון שצבר תהודה עולמית.

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יבגני, תושב חרסון לשעבר ואזרח ישראלי-אוקראיני המתגורר כיום בישראל, עלה לארץ לאחר פרוץ המלחמה כשרוסיה תקפה את אוקראינה בתחילת 2022, ופלשה ראשית לעירו. כעת הוא צופה מרחוק בטרגדיה של משפחתו שנאלצה לעזוב את ביתה במזרח, ומספר ל-i24NEWS על התחושות הקשות.

יבגני, שהיה בעליהם של שני בתי קפה בחרסון שנפלו לתקופה קצרה תחת כיבוש רוסי וכעת נמצאים תחת טווח האש, שחזר בשיחה עם i24NEWS את החשיפה לסרטון התיעוד הוויראלי: "התעוררתי אתמול וכמו רבים מחרסון, הדבר הראשון שראיתי באינסטגרם היה הסרטון של תקיפת הכטב"ם. זיהיתי מיד את המיקום. זה קרה בשכונה שלי, כ-100 מטר מבית המשפחה שלי ופחות מ-100 מטר מבית הקפה שהיה בבעלותי".

בתגובות הגולשים לסרטון שעלה ברשת, מקום השמור בד"כ לסימפטיה כלפי המותקפים, הוא נחשף מדי יום לגודל האובססיה של המערב כלפי עזה: "כל העולם עסוק במלחמה שנגמרה לפני כמעט שנה, איפה ההפגנות להביא את פוטין למעצר?".

עבור יבגני, הצפייה בסרטון שלכד את הפיכת שכונת ילדותו למתחם אימונים וציד אזרחים במשך יותר מארבע שנות לחימה, הפכה מקשה עוד יותר בעקבות התגובות ברשת. "האינסטינקט הראשון שלי היה לפתוח את התגובות כדי לגלות אם האיש שרד ואם יש מידע נוסף", שחזר בשיחה עם i24NEWS.

"מה שראיתי היה מזעזע. במקום לשאול על הקורבן, אנשים רבים דיברו על ישראל, עזה ופלסטין. חלקם אף טענו שהאיש קשור איכשהו לצה"ל. אחרים פטרו את התיעוד כ'תעמולה אוקראינית' או חזרו על קונספירציה מוכרת שאוקראינים תוקפים את האזרחים של עצמם כדי להאשים את רוסיה".

תגובות הגולשים הציפו את תחושת הזעם והבדידות הקשה של תושבי האזור, הרואים כיצד סבלם נדחק ומסולף. "כמישהו מחרסון, זה היה קשה לקרוא" סיכם יבגני בכאב בראיון ל-i24NEWS. "נכון, התגובות נמחקות מהר, אבל זה המידע הראשוני שאתה רואה. זה לא המקום לדיון גיאופוליטי מופשט, וזה לא סרטון ויראלי מאיזשהו מקום רחוק. זה היה הבית שלי. הצעד הזה גרם לי להבין עד כמה תשומת הלב של העולם התקדמה הלאה, למרות שעבור האנשים בחרסון ובאוקראינה רבתי, המלחמה היא עדיין מציאות יומיומית".

גם זלנסקי שיתף את הסרטון

האירוע שזיהה יבגני בתיעוד מצלמות האבטחה המשטרתיות התרחש בשוק חקלאי בחרסון, שם הותקף יוריי, ירקן בן 52 שמכר את תוצרתו. בראיון שהעניק לתקשורת הזרה ממיטת בית החולים, שחזר יוריי את רגעי הציד הבלתי נתפסים: "בדיוק התחלנו להוציא את הירקות. רק העמדתי את השמשיות והתחלתי להוציא את הארגזים. אשתי התחילה לברוח והכטב"ם התחיל להסתובב ולהתקדם לעבר הרכב. סימנתי לו עם הידיים, כמו 'תסתכל, הנה הירקות', אבל הוא התחיל לטוס אליי".

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"התחלתי לרוץ" המשיך הירקן. "נתקעתי ברכב. מסתבר שהתיישרתי מולו, ואז הוא התפוצץ - ואני פשוט נפלתי. לא צילמתי אותו, שום דבר כזה. למעשה החזקתי שום. אם תסתכלו בסרטון, אני מחזיק שני ראשי שום. הראיתי לו: 'תסתכל, זה הכל תוצרת חקלאית'. הוא היה יכול לראות שיש שם כבר עגבניות, כמה מלפפונים, חצילים שמונחים על הרצפה. כך שלא היה שם שום דבר".

באורח פלא, הירקן סבל מפציעות קלות בלבד

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עבור יוריי, שסובל כעת מזעזוע מוח, טראומת הדף ופציעות רסיסים מרובות בגבו וברגליו, לא מדובר היה במפגש הראשון עם הטרור האווירי. "זאת כבר הפעם השנייה. בפעם הראשונה הייתי בדרך לחמותי. אז הצלחנו לברוח מהכטב"ם", סיפר לתקשורת הזרה. גורמים רשמיים באוקראינה ציינו כי התקיפה היא חלק מתופעה נרחבת ומזעזעת של "ספארי אנושי", במסגרתו צבא רוסיה משתמש בכטב"ם נפץ נמוכי-טוס לא כדי לתקוף מטרות צבאיות, אלא כדי לרדוף באופן פעיל אחר אזרחים תמימים ברחובות ובשווקים הסמוכים לחזית הדרומית.