סדרת תקיפות אוויר רוסיות נרחבות פגעה הלילה (חמישי) ברחבי אוקראינה, החל מהבירה קייב ועד לעיר לבוב שבמערב המדינה. סך הכל דיווחו במדינה על 13 הרוגים בעקבות התקיפות שבוצעו.

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בעיר קריבי ריה נהרגו שישה בני אדם, בהם שתי ילדות בנות 5 ו-12, מפגיעה ישירה של טיל בליסטי בבית משפחה. ראש מועצת ההגנה בעיר, אלכסנדר וילקול, הגדיר את האירוע כ"לילה אפל" והזהיר כי מניין ההרוגים עלול לעלות. במקביל, בקייב דיווחו שירותי החירום על הרוג ושני פצועים, ובערים לבוב, דניפרופטרובסק ופולטבה נפצעו עשרות תושבים ונגרם נזק כבד למבני מגורים.

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בעקבות המתקפה הרוסית המסיבית והקרבה לגבול, צבא פולין הודיע ברשת X כי הזניק מטוסי קרב לאוויר כדי להגן על המרחב האווירי של המדינה. פולין הינה חברת נאט"ו.

במקביל, משטרת פולין במחוז לובלין הסמוך לגבול דיווחה כי התקבל דיווח על קול נפץ עז שנשמע במחוז בילגוראי. שוטרים שהגיעו לאזור בשדה פתוח גילו מכתש ושרידים מפוזרים של חפץ בלתי מזוהה.

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ההסלמה הגיעה בזמן שהנשיא וולודימיר זלנסקי השלים את ביקורו בארצות הברית, שם ציין כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הסכים להעניק לאוקראינה רישיונות לייצור מערכות הגנה מסוג פטריוט.

זלנסקי הזהיר מראש מפני מתקפה רוסית מסיבית וכתב בטלגרם: "חשוב שהשותפים שלנו יבינו היטב מה קורה, והגנת חיי אדם תלויה ישירות ברצון שלהם". בעקבות התקיפות הסמוכות לגבולה, הודיע הצבא הפולני על הזנקת מטוסי קרב לאוויר כדי לאבטח את המרחב האווירי של המדינה.

מנגד, משרד הביטחון של רוסיה מסר כי כוחותיו פגעו במטרות ובמתקנים צבאיים ברחבי אוקראינה, וכן בשלוש ספינות משא. במקביל, נמשכו תקיפות המל"טים האוקראיניות בשטח רוסיה, כאשר גורמים רשמיים ברוסיה דיווחו על שריפות שפרצו במחסני חברת המסחר האלקטרוני "וילדבריס" במחוזות פנזה ואודמורטיה.

מושל מחוז פנזה, אולג מלניצ'נקו, אישר כי אדם אחד נפצע וכ-200 בני אדם פונו מהאתר. משרד הביטחון הרוסי טען כי יירט 258 מל"טים אוקראיניים במהלך הלילה.