שר החוץ של אוקראינה, אנדרי סיביהה, הגיב היום (שני) לאיומים מצד איראן לתקיפה במדינה. בחשבון ה-X שלו כתב סיביהה כי "המשטר בטהרן הוא שותף ישיר לתוקפנות הרוסית נגד אוקראינה".

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סיביהה האשים את איראן בכך שהיא "מלבה את המלחמה הפלילית של מוסקבה באמצעות נשק שהרג אוקראינים מאז 2022", כשהוא מתייחס לכטב"מים והטילים מתוצרת איראנית שרוסיה השתמשה בהם בתקיפותיה על אוקראינה.

"לאיראן אין כל זכות להעמיד פנים שהיא קורבן, ובוודאי שלא להצדיק את איומיה באמצעות אזכורים אבסורדיים לאמנת האו"ם", אמר סיביהה. "באמצעות הצהרותיה, איראן גם מנסה להסיט את תשומת הלב מהטרור של רוסיה נגד ספנות אזרחית בים השחור, אשר מאיים על ביטחון המזון העולמי, אך היא לא תצליח".

כאמור, דבריו של שר החוץ האוקראיני מגיעים בעקבות איום מצד שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, אשר הגיב למקרה בו אוקראינה תקפה ספינה אזרחית איראנית בים הכספי שנשאה נשק עבור רוסיה. עראקצ'י כתב בחשבון ה-X שלו: "זלנסקי תקף כלי שיט מסחרי איראני והרג מלח. מדובר בהפרה בוטה של מגילת האו"ם, שבוצעה בהוראת ישראל במטרה לגרור את אירופה למלחמתה".

דובר משמרות המהפכה חיזק את האיום של עראקצ'י ואמר: "אוקראינה עשתה טעות חמורה כאשר תקפה את אחת הספינות שלנו. לא נשאיר את המעשה הזה ללא מענה. התגובה לאירוע הזה תישקל בקפידה ותינתן בזמן ובמקום המתאימים. למרבה הצער, כמה מדינות מסייעות לארה"ב בנסיבות האזוריות הנוכחיות, והפעולה של אוקראינה היא חלק מאותו סיוע".