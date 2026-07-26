איראן מאיימת גם על אוקראינה: "הפרה שבוצעה בהוראת ישראל"

אחרי שאיראן איימה על בולגריה, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י שלח היום (ראשון) איום על מדינה אירופית נוספת. עראקצ'י האשים את אוקראינה בתקיפת כלי שיט מסחרי איראני, שהרגה את אחד מאנשי הצוות, ואמר כי הדבר לא יעבור ללא תגובה.

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בפוסט שהעלה לרשת X, עראקצ'י כתב: "זלנסקי תקף כלי שיט מסחרי איראני והרג מלח. מדובר בהפרה בוטה של מגילת האו"ם, שבוצעה בהוראת ישראל במטרה לגרור את אירופה למלחמתה".

עוד כתב עראקצ'י כי בשיחה שקיים עם הנציגה העליונה של האיחוד האירופי קאיה קאלאס, ועם שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב, אמר כי "מה שעשה הטפיל מקייב אינו יכול לעבור ללא תגובה".

כזכור, בשבוע שעבר דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, שיגר איום לבולגריה בעקבות החלטת הפרלמנט לאפשר למטוסי תדלוק אמריקניים להשתמש בבסיסים אוויריים בשטח המדינה. בקאאי אמר כי הדבר יהפוך את בולגריה ל"שותפה לתוקפנות".