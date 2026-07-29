לזכרו: הסנאט קידם חוק סנקציות חריף נגד רוסיה על שמו של לינדזי גרהאם

הסנאט האמריקאי הצביע הלילה (בין שלישי לרביעי) ברוב מוחץ של 86 מול 12 לקידום הצעת חוק נרחבת להטלת סנקציות על רוסיה, שקודמה במשך חודשים ארוכים על ידי הסנאטור לינדזי גראהם עד למותו המפתיע.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ההצבעה התקיימה שעות ספורות בלבד לאחר הלווייתו של גראהם, וזמן קצר לאחר שנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי נשא דברים בפני חברי הקונגרס. המחוקקים החליטו לקרוא לחוק הסנקציות על שמו של עמיתם המנוח, צעד שגרם לגיוס תמיכה דו מפלגתית רחבה במיוחד ולהאצת הליכי החקיקה בבית הנבחרים העליון.

החוק החדש מעניק סמכויות נרחבות להטלת סנקציות על מנהיגים רוסים, על מגזר האנרגיה של המדינה ועל צי הספינות המוברחות שמשמש אותה. כמו כן, ביוזמתו של הנשיא דונלד טראמפ ובאישור הבית הלבן, הורחבו הסנקציות כך שיכללו גם הארכה של מגבלות קיימות על איראן.

מנהיג המיעוט בסנאט, צ'אק שומר, בירך על קידום החוק וציין כי המהלך יוכיח לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין כי "הוא אינו יכול להתעמר באוקראינה" וכי ארצות הברית עומדת איתן לצד בעלת בריתה.

מנגד, סעיף בחוק המאפשר שימוש במכסים נגד מדינות הרוכשות אנרגיה מרוסיה עורר ביקורת חריפה מצד חלק מהדמוקרטים. "מסוכן ביותר להעניק לטראמפ סמכויות מכס מסיביות חדשות, במיוחד לאחר שראינו את ההשלכות ההרסניות של מדיניות המכסים שלו", הזהירו בהודעה משותפת חבר בית הנבחרים ריצ'רד ניל והסנאטור רון ויידן. למרות ההסתייגויות מעליית סמכויות הנשיא, רוב מוחלט של חברי המפלגה הדמוקרטית הצביע בעד קידום החוק והוא צפוי לעבור סופית בימים הקרובים.

קידום החקיקה מגיע לאחר חודשים ארוכים של סחבת וקשיים במשא ומתן, שהובל מאז אפריל אשתקד על ידי גראהם והסנאטור דמוקרטי ריצ'רד בלומנטל. החוק נתקל בעבר בהתנגדות מצד הבית הלבן, שביקש להעניק לנשיא חופש פעולה נרחב יותר בקביעת הגופים שיספגו סנקציות והיקפן.

ימים ספורים לפני מותו, הודיע גראהם מקייב כי הצליח להשיג את הסכמת הבית הלבן לנוסח המעודכן, אשר מצד אחד מרחיב את חובת הסנקציות על גופים רוסיים ומאידך מעניק לנשיא טראמפ סמכויות ויתור נרחבות.