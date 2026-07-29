דיווח: איראן תכננה תגובה צבאית נגד נמל אוקראיני בים השחור

איראן שקלה לבצע תקיפה צבאית נגד נמל ימי באוקראינה, כך מדווחים היום (רביעי) גורמים רשמיים באיראן ובמערב ל"ניו יורק טיימס". לפי הדיווחים, הכוונה לתקוף הגיעה בתגובה ישירה לתקיפה אוקראינית מוקדמת יותר על ספינה איראנית. עם זאת, בליל של מאמצים דיפלומטיים אינטנסיביים מצד מספר מדינות הצליח להרגיע את המצב ולמנוע את התקיפה המתוכננת.

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הרקע למתיחות הנוכחית החל בשבת האחרונה, אז תקפה אוקראינה ספינת משא מסחרית איראנית ששטה בים הכספי, אירוע שהוביל למותו של מלח אזרחי. בקייב מאשימים מזה זמן רב את טהרן ואת מוסקבה בשיתוף פעולה צבאי הדוק ובסיוע הדדי בניהול הלחימה באוקראינה. בעקבות התקיפה בשבת, בכירים בטהרן נשבעו לנקום בפומבי.

גורמים המעורים בפרטי המודיעין מסרו כי ההערכות הראשוניות הצביעו על כך שאיראן עשויה לשגר טיל בליסטי בעל ראש נפץ קטן לעבר שטח אוקראינה. מטרת השיגור, לפי אותם מקורות, הייתה בעיקרה העברת מסר סמלי ללא כוונה לגרום לנזק נרחב או לאבדות כבדות. מנגד, גורמים רשמיים אחרים ציינו כי היעד המרכזי שנשקל לתגובה היה אחד מנמלי הים השחור האסטרטגיים של אוקראינה.

במערב מדגישים כי כל שיגור ישיר של טיל משטח איראן לעבר אוקראינה מהווה עליית מדרגה דרמטית ומסוכנת במיוחד. צעד כזה נושא עמו סיכון ממשי להצתת מלחמה רחבה ואזורית, בייחוד על רקע המתיחות הגבוהה ממילא בין המדינות בשל הברית הצבאית ההולכת ומהדקת בין איראן לרוסיה.