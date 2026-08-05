המלחמה האכזרית בין רוסיה לאוקראינה: אחרי ארבע שנים של מלחמת חפירות יבשתית תקועה - הקרבות עברו לשמיים. ושני הצדדים משגרים נחילי כטב"מים זה לעבר זה, וגורמים נזק רב ולא מעט אבידות. הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית", כתבת החוץ נטלי הוויט הביאה את הפרטים על מלחמת הרחפנים של מזרח אירופה.

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כשמלחמת רוסיה-אוקראינה פרצה לפני ארבע וחצי שנים, רבים חשבו שהסיכויים של אוקראינה להדוף את המתקפות הרוסיות קלושים. אך התמונות מהחודש האחרון מראות תמונת מצב אחרת לחלוטין: האסטרטגיה האוקראינית - שימוש בכטב"מים נגד העורף הרוסי, הוא חלק מקמפיין אוקראיני, "להביא את המלחמה הביתה אל האזרח הרוסי".

במסגרתו, תקפה אוקראינה את חברת הסחר המקוון "Wildberries", המכונה "אמזון הרוסית". התקשורת הרוסית דיווחה על פגיעה בשני מחסנים, וצוותים נקראו לכבות את הלהבות.

פיצוץ נוסף נשמע במחסן במחוז מוסקבה, שהביא לחמישה הרוגים ועשרה פצועים. הבוקר עלה מספר ההרוגים לשישה, לאחר שכטב"ם אוקראיני פגע במכונית סמוך לגבול ואישה אחת נהרגה.

המטרה של אוקראינה, לגרום לאזרח הרוסי הסובל להפעיל לחץ על פוטין והצמרת במדינה. התקיפות על מתקני נפט כבר הביאו למשבר דלק ברוסיה, שמנגד לא מפחיתה את האש. בתיעוד משוק האוכל בחרסון שבדרום אוקראינה, רחפן רוסי חג סביב סוחר אוקראיני, ולבסוף תוקף ופוצע אותו - מה שמראה שרוסיה מכוונת לאזרחים תמימים.

חרף נסיונותיה של ארצות הברית, לסיום המלחמה לא נראה סיום באופק. המלחמה, שתיכנס ב-2027 לשנתה החמישית, משתנה ומשתדרגת. השימוש המתוחכם ברחפנים ובכטב"מים, כניסתם של חיילים צפון קוריאניים למערכה וסנקציות נרחבות - המלחמה המערבית הקשה ביותר מאז מלחמת העולה השנייה, ממשיכה.