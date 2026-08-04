אימה בחוף הים: כטב"ם אוקראיני התרסק בדרום רוסיה, 7 נהרגו ועשרות נפצעו | צפו

כלי טיס בלתי מאויש (כטב"ם) פגע בחוף ים עמוס במבקרים בדרום רוסיה והרג שבעה בני אדם - בהם שלושה ילדים - כך מסרו הרשויות המקומיות. המקרה אף תועד בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות אמש (שני).

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בתיעוד מתוך הרשתות החברתיות ניתן לראות את הכטב"ם טס במהירות לעבר צוק ואז מתרסק והופך ל"כדור אש" בחוף הים שמתחתיו, בזמן שהתיירים צופים במתרחש מהחוף ומהמים. מספר הפצועים הכולל הגיע ל-40, כאשר 17 בני אדם פונו לבית החולים.

https://x.com/i/web/status/2084225715646410886 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

גורמים ברוסיה האשימו את אוקראינה ב"תקיפה מכוונת נגד אזרחים". באוקראינה לא הגיבו לדברים. נכון לעכשיו, לא ברור מה היה יעד התקיפה של הכטב"ם. כמה ערוצי טלגרם אוקראיניים טענו כי הוא התרסק על החוף כתוצאה מלוחמה אלקטרונית ששיבשה את נתיב הטיסה שלו. מספר עדי ראייה צוטטו בתקשורת הרוסית כמי שאמרו כי יריות קדמו לפיצוץ, דבר המצביע על כך שמערכות ההגנה האווירית אולי ניסו ליירט את הכטב"ם.

ההתרסקות אירעה בחוף הסמוך לכפר לחופי הים השחור. בשלהאקלים החם, החופים הארוכים ותשתיות התיירות המפותחות, המקום מהווה יעד חופשה פופולרי עבור רוסים, בפרט מאז שהסנקציות צמצמו את אפשרויות הנסיעה הבין לאומיות עבור רבים מהם.

https://x.com/i/web/status/2084279018812002802 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

במהלך השנה האחרונה רשמה אוקראינה הצלחה גוברת בביצוע תקיפות ארוכות טווח בעומק השטח הרוסי, תוך פגיעה בתשתיות אנרגיה ומחסנים מסחריים שלטענתה משמשים לצרכים צבאיים. במספר מקרים תקיפות אלו הובילו למותם של אזרחים, כאשר שמונה בני אדם נהרגו בסוף השבוע בערים רוסיות שונות. ביום שלישי מתקן מחסנים נפגע מכטב"מים סמוך לעיר השנייה בגודלה ברוסיה, סנט פטרסבורג, כך מסר מושל המחוז אלכסנדר דרוזדנקו. הוא לא ציין את שמו של המתקן שנפגע.

מנגד, בשבת נהרגו לפחות תשעה בני אדם ועשרות נפצעו בתקיפות טילים בליסטיים רוסיים על קייב, כך לפי נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי. ראש עיריית קייב מסר כי בניין מגורים במחוז שבצ'נקיבסקי נהרס בחלקו ולכד בני אדם תחת ההריסות.

בשבועות האחרונים התקיפות האוקראיניות התמקדו במיוחד במחסנים השייכים ל-Wildberries, רשת גדולה המכונה "אמזון הרוסית". התקיפה האחרונה פגעה במחסן במחוז ולדימיר, מזרחית למוסקבה, במהלך הלילה שבין ראשון לשני. עשרות מחסנים של Wildberries הפזורים ברחבי רוסיה - רבים מהם ממוקמים אלפי קילומטרים מגבול אוקראינה - נפגעו עד כה.

בקייב טוענים כי מחסני Wildberries משמשים לאספקה עבור הצבא הרוסי, טענה שמוסקבה מכחישה. עם זאת, הפלטפורמה מכרה עד לאחרונה מגוון מוצרים בעלי זיקה צבאית כגון אפודי מגן, לצד פריטים המשמשים הן לצרכים אזרחיים והן לייצור כטב"מים.