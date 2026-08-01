רוסיה שיגרה הלילה (בין שישי לשבת) מתקפת טילים בליסטיים חריפה וקטלנית על הבירה קייב, שבה נהרגו לפחות תשעה בני אדם ו-28 נוספים נפצעו, ובהם ארבעה ילדים. ראש עיריית קייב, ויטאלי קליצ'קו, מסר כי עשרות פיצוצים הרעידו את העיר במהלך הלילה, גרמו לשריפות נרחבות, לנתק בחשמל ולהרס חלקי של בניין מגורים במחוז שבצ'נקיבסקי, שבו נלכדו תושבים תחת ההריסות.

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מדובר במתקפה הנרחבת השנייה על הבירה השבוע, המתרחשת על רקע מחסור כרוני ומתמשך באוקראינה במערכות הגנה אווירית המסוגלות ליירט טילים בליסטיים מהירים.

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במקביל להסלמה בשטח, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צינן אמש את הציפיות בנוגע לסיוע הביטחוני והבהיר במהלך פגישת קבינט שנערכה ביום שישי בקמפ דיוויד כי ארצו טרם הסכימה להעניק לאוקראינה רישיון לייצור עצמי של מיירטי פטריוט, על אף הצהרות קודמות שהשמיע בנושא בפגישתו עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי.

טראמפ הדגיש את החשש משיתוף מערכות נשק וטכנולוגיה צבאית מתקדמת: "צריך לפעיל שיקול דעת, אבל גם צריך להיות מאוד זהיר. לא הסכמנו לזה. אנחנו מדברים על זה, אבל קשה לוותר על טכנולוגיה כזו. ואני לא חושב שזה יקרה אי פעם, אבל, אתם יודעים, יש אנשים שאתם נותנים להם את הטכנולוגיה הזאת, והם יכולים יום אחד לפנות נגדכם", אמר טראמפ.

הסירוב האמריקני להסדיר כעת ייצור מקומי מציב את קייב בעמדה פגיעה במיוחד, כאשר טילי הפטריוט מתוצרת אמריקנית הם הנשק היחיד בארסנל האוקראיני שמסוגל להתמודד בהצלחה עם הטילים הבליסטיים שרוסיה ממשיכה לשגר לעבר עריה.

בעוד קייב שואפת כבר זמן רב להגיע להסכם ייצור משותף של מיירטי PAC-3 כדי להבטיח אספקה סדירה, בוושינגטון חוששים מהשלכות ארוכות טווח של העברת ידע צבאי רגיש, דבר שמתסכל את מאמצי ההגנה האוקראיניים מול גל התקיפות הרוסי הגובר.