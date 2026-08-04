סוריה לארה"ב: נצמצם משמעותית את יבוא הנפט מרוסיה | דיווח
מכה לפוטין: דמשק הסכימה לצמצם יבוא נפט ממוסקבה במגעים להסרתה מרשימת מדינות תומכות טרור, כך לפי דיווח ברויטרס • גורם במחלקת המדינה: "מצפים מסוריה לעמוד בסנקציות האמריקניות על רוסיה"
דמשק הסכימה לצמצם באופן משמעותי את יבוא הנפט מרוסיה במסגרת המגעים המתקדמים עם וושינגטון להסרת הסנקציה המרכזית האחרונה שעדיין מוטלת עליה, כך מסרו היום (שלישי) שלושה גורמים המעורים בשיחות לסוכנות הידיעות רויטרס.
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המהלך מסמן נסיון אמריקני להגביר את הלחץ על השפעתה הכלכלית של מוסקבה באזור, זאת לאחר שהסחר בנפט הרוסי לסוריה זינק השנה ב-75% והפך אותה לספקית הקודם המרכזית למדינה.
במסגרת הדיונים על הסרת הגדרת סוריה כמדינה תומכת טרור (SST), העבירה וושינגטון מסר כי הפסקת הרכישות מרוסיה תגדיל את הסיכויים להסרת ההגדרה במהירות וללא סיבוכים.
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גורם רשמי במחלקת המדינה האמריקנית התייחס למגעים וציין כי וושינגטון "מעודדת את סוריה לשלב שותפים תאגידיים מהימנים - במיוחד חברות אמריקניות - במהלך תהליך השיקום והבנייה מחדש של המדינה", והוסיף כי בארה"ב "מצפים מסוריה לעמוד בסנקציות האמריקניות על רוסיה".
בסוריה הבהירו כי התלות בנפט הרוסי נובעת מכורח ולא מבחירה, בשל היעדר חלופות זמינות תחת המגבלות הקיימות. גורם סורי מוסמך ציין כי הסרת ההגדרה תאפשר לדמשק לגוון את מקורות האנרגיה שלה ולפנות לספקים חדשים, כאשר בכיר בתחום האנרגיה במדינה העריך כי צפוי "שינוי רדיקלי" בנושא.
צעד זה מגיע בהמשך להודעתו של הנשיא דונלד טראמפ בקונגרס בחודש שעבר על כוונתו להסיר את סוריה מהרשימה, לצד מגעים שכבר מתנהלים מול חברות אנרגיה בינלאומיות.