אחרי 15 שנים: כרטיסי האשראי חוזרים לדמשק והסורים מתרגשים

לאחר עשור וחצי של ניתוק ממערכות הפיננסים הגלובליות, סוריה חוגגת את חזרתם של כרטיסי האשראי הבינלאומיים לשימוש במדינה. עבור האזרח המערבי מדובר בפעולה יומיומית ושגרתית, אך בדמשק נערך השבוע טקס חגיגי לציון עסקת האשראי הראשונה שבוצעה במדינה מאז פרוץ מלחמת האזרחים וחילופי המשטר. המהלך התאפשר בעקבות הסרת חלק מהסנקציות שהטילו ארצות הברית והקהילה הבינלאומית, שבידדו את סוריה ממערכות סליקה חוץ-לאומיות במשך שנים ארוכות.

השירות החדש, שיופעל בשיתוף ענקיות התשלומים "ויזה" ו"מאסטרקארד", נועד להכניס את הכלכלה הסורית לעידן הדיגיטלי המודרני. שר התקשורת הסורי, עבד א-סלאם הייכל, הדגיש באירוע כי התשלום האלקטרוני מהווה "נדבך מרכזי" בניהול חיים כלכליים תקינים בעידן הנוכחי. לדבריו, מדובר ב"נקודת זינוק גדולה" עבור המדינה, שתאפשר שגרה של רכישות וקניות בצורה פשוטה ומאובטחת יותר.

בכירי ממשל ואנשי עסקים מקומיים נראו נרגשים סביב מסוף סליקה חדש, בעת ביצוע עסקת רכישה היסטורית. בעוד שבשאר העולם מדובר במיליוני פעולות המתרחשות מדי יום בחנויות ובעסקים, עבור הסורים מדובר בצעד סמלי ומשמעותי בדרך לשיקום הכלכלה והחזרת תחושת הנורמליות לרחובות דמשק. כעת, מקווים במדינה כי חזרת כרטיסי האשראי תעודד צריכה ותקל על המסחר המקומי והבינלאומי כאחד.