הנוכל המורשע אריק רוביק, שעמד במרכז סכסוך דיפלומטי בין ישראל לצרפת לאחר שדרס למוות את לי זיתוני ז"ל בשנת 2011 בתל אביב ונמלט, חוסל הבוקר (חמישי) על ידי מתנקשים בפרבר היוקרתי ניי-סור-סן שבפריז. המשטרה פתחה בחקירה רחבת היקף כדי לקבוע אם מדובר בנקמת דם על פרשות עבר או בחיסול חשבונות על רקע עסקיו המפוקפקים הנוכחיים.

החיסול המקצועי בוצע בשעות הבוקר, סמוך למטה שירות הביטחון הצרפתי (DGSI). שני מתנקשים חבושי קסדות רכובים על קטנוע התקרבו לרוביק ופתחו לעברו באש מטווח קצר, בעודו חובש קסדת אופנוע בעצמו. עדי ראייה דיווחו על סצנה שארכה שניות בודדות בלבד, שלאחריה נמלטו היורים מהמקום. למרות מאמצי החייאה של צוותי רפואה שהוזעקו לזירה, מותו של רוביק נקבע.

רוביק עלה לכותרות בישראל בשנת 2011 בעקבות תאונת ה"פגע וברח" הקטלנית שבה נהרגה לי זיתוני ז"ל במרכז תל אביב. לאחר התאונה נמלט רוביק עם שותפו, קלוד חייט, חזרה לצרפת – צעד שעורר זעם ציבורי ומתיחות פוליטית קשה בין פריז לירושלים סביב סוגיית ההסגרה. בסופו של דבר, רוביק נשפט בצרפת בשנת 2013 ונידון לחמש שנות מאסר בגין הריגה ברשלנות והפקרה, עונש שנחשב בעיני רבים בישראל למקל מדי.

מעבר לפרשת זיתוני, רוביק היה מוכר למשטרת צרפת כנוכל סדרתי בעל גיליון הרשעות עמוס בעבירות של הונאה, קשירת קשר, תקיפה והונאות פיננסיות. חוקרי היחידה למלחמה בפשיעה החלו באיסוף ראיות פורנזיות, סריקת מצלמות אבטחה ובחינת רשומות הטלפון של המנוח. החוקרים מתמקדים כעת בתשאול מקורביו של רוביק בניסיון להבין אם החיסול הוזמן על רקע סכסוכי עבר או בשל מעורבותו בשוק האפור ובפעילויות פליליות חדשות.