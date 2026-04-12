זוועה בצרפת: בן 9 חולץ מרכב מסחרי בו נכלא על ידי אביו מאז 2024

כוחות המשטרה במזרח צרפת חשפו בתחילת השבוע שעבר פרשת התעללות קשה בכפר האגנבך, סמוך לגבול עם שוויץ וגרמניה, לאחר ששכן דיווח על "קולות של ילד" הבוקעים מרכב מסחרי חונה.

עם פריצת דלתות הרכב, גילו השוטרים את הילד כשהוא שוכב בתנוחה עוברית על גבי ערימת זבל, עירום ומכוסה בשמיכה בלבד.

על פי הצהרת התובע ניקולא הייץ, הילד היה כה תשוש ומורעב עד שלא הצליח לעמוד על רגליו בעקבות שהייה ממושכת בתנוחת ישיבה בתוך חלל סגור.

האב, שנעצר והוגש נגדו כתב אישום ראשוני בגין חטיפה, טען בחקירתו כי כלא את בנו בנובמבר 2024 כדי "להגן עליו" מפני בת זוגו, שלדבריו רצתה לאשפז את הילד במוסד פסיכיאטרי.

למרות טענות אלו, התובע הבהיר כי לא נמצא כל תיעוד רפואי המעיד על בעיות נפשיות אצל הילד טרם היעלמותו, וכי הוא נחשב לתלמיד מצטיין בבית הספר. הילד עצמו סיפר לחוקרים כי חווה קשיים משמעותיים עם בת הזוג של אביו, וציין כי הוא מאמין שלאביו "לא הייתה ברירה" אלא לנעול אותו.

החקירה העלתה כי אביו של הילד הוליך שולל את הסביבה הקרובה במשך חודשים ארוכים. מורים בבית הספר עודכנו כי הילד עבר למוסד לימודי אחר, בעוד חברים ובני משפחה סברו כי הוא שוהה במוסד פסיכיאטרי.

בת הזוג של האב הכחישה כי ידעה על הימצאות הילד ברכב המסחרי, אך נגדה הוגש אישום בגין אי-הושטת עזרה לקטין בסיכון והיא שוחררה תחת פיקוח משפטי.

בעקבות החשיפה, הועברו אחותו בת ה-12 של הילד ובתה בת ה-10 של בת הזוג לטיפול שירותי הרווחה. רשויות החוק בצרפת ממשיכות לבדוק האם היו מעורבים נוספים שהיו מודעים לכליאת הילד ולא דיווחו על כך.