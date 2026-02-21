השחקן הבריטי יו לורי (שכיכב בסדרות "טהרן" ו"האוס") צייץ לפני מספר ימים הספד למפיקה הישראלית דנה עדן ז"ל - ומצא את עצמו בלב סערה. אלפי מגיבים פרו-פלסטינים תקפו את השחקן, ובתגובה הוא הבהיר - "שום דבר שאמרתי או עשיתי מעולם לא יכול להוביל אדם שפוי להאמין שאני ציוני".

הכל התחיל מוקדם יותר השבוע כאשר כתב לורי בחשבון ה-X שלו הספד למפיקה הישראלית: "דנה עדן, שיצרה והפיקה את 'טהרן', הלכה לעולמה ביום ראשון, ככל הנראה מיוזמתה. זה דבר נורא. היא הייתה מבריקה, מצחיקה ומנהיגה יוצאת דופן. שולח אהבה ותנחומים לכל מי שהכיר אותה".

מגיבים פרו-פלסטינים מיד האשימו את לורי ב"הפצת תעמולה ציונית". היום הוא פרסם ציוץ נוסף בו כתב: "שום דבר שאמרתי או עשיתי מעולם לא יכול להוביל אדם שפוי להאמין שאני ציוני. אבל, אם מישהו מתענג על מוות של חבר שלי, כן, אני אחסום אותו. אם לא הייתם עושים את אותו הדבר במקומי, גם אתם מוזמנים להזדיין".

ביום שני האחרון, המפיקה הבכירה דנה עדן, שהפיקה בין היתר את הסדרה זוכת הפרסים "טהרן", הלכה לעולמה במפתיע בגיל 52, במלון באתונה במהלך צילומי העונה הרביעית של הסדרה.

עדן פעלה בתעשייה יותר מ-30 שנה, ובמשך 18 השנים האחרונות בחברת ההפקות "דנה ושולה הפקות", יחד עם שותפתה שולה שפיגל, זכתה בפרסים מרובים, כולל פרס האמי על הפקת הסדרה הבין-לאומית "טהרן".