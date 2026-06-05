אלפי מפגינים ברחובות: זעם באלבניה על ג'ארד ואיוונקה קושנר

זעם עצום שורר בימים אלה באלבניה, מדינה מוסלמית מתונה בלב אירופה, בטענה שפרויקט תיירות בהובלת חתנו של נשיא ארה"ב טראמפ, ג'ארד קושנר, יהרוס את שמורת הטבע החשובה במדינה. במקביל, אירעה תקרית אנטי-ישראלית שבמהלכה נשמעו שריקות בוז צורמות אמש לנבחרת ישראל, ששיחקה משחק ידידות באלבניה.

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רחובות הבירה האלבנית התמלאו בשבוע האחרון באלפי מפגינים, הזועמים על הפרויקט של ג'ארד קושנר ואשתו איוונקה להפוך את האי סאזאן ורצועת חוף נוספת לאתר תיירות יוקרתי.

ההמונים טוענים לשחיתות, בשל האופן הסודי בו הפרויקט יצא לפועל - ועדה מיוחדת שהוקמה עבורו, בהובלת ראש הממשלה האלבני, תומך נלהב של אתר התיירות המיועד.

גוף התביעה למאבק לשחיתות כבר פתח בחקירה בנושא, כולל החרמת נכסים של גורמים הקשורים לפרויקט. ואיך אפשר שלא - גם שמה של ישראל נקשרה להפגנות נגד הפרויקט.

הפרויקט, שמקור המימון המרכזי שלו הוא קרן ההשקעות של קושנר, Affinity Partners, כסף שרובו קטארי, אמירתי וסעודי, יכלול הקמת בתי מלון, יחידות נופש, מרינה ליאכטות, ומתחמי בילוי. אך מיקומו בלב מערכת אקולוגית טבעית שהייתה מוגנת בעבר, מכעיסה כאמור את האלבנים.

גם במגרשי הכדורגל לא היה שקט. אתמול נפגשו נבחרות ישראל ואלבניה למשחק ידידות בבירה האלבנית, אך האווירה התחממה עוד לפני שריקת הפתיחה כשההמנון הישראלי הושמע לצד קולות בוז ושריקות צורמות מהקהל המקומי.

נבחרת ישראל לא נשארה חייבת. לאחר שאוסקר גלוך כבש את שער הניצחון במשחק בדקה ה-73, חגג בתנועת השתקה לעבר הקהל - דבר שעורר את זעמם של השחקנים המקומיים.

נראה שהפרויקט של משפחת קושנר-טראמפ ייצא לפועל, וגם נבחרת ישראל תמשיך להסב לנו גאווה מעבר לים. אולי המפסידים היחידים פה הם משפחות בעלי הכנף למיניהן, שיאלצו למצוא מקום אחר לקרוא לו בית.