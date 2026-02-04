השאירו אבק ליוון וקפריסין: היעדים החדשים של הישראלים באירופה

מדינות הבלקן הפכו בשנה האחרונה לאזור הכי אטרקטיבי עבור הנוסע הישראלי. סרביה, אלבניה, בולגריה ומונטנגרו נותנות בזמן האחרון פייט ליוון ולקפריסין בתחרות על החופשה הקרובה הבאה. כתבתנו לענייני תיירות יולי סלומון עם האפשרויות החדשות.

במשך שנים האזור כמעט ולא הופיע על מפת החופשות שלנו. אבל בשנה האחרונה הישראלים נוהרים לשם, וחברות התעופה מנסות לעמוד בקצב. גוש מדינות הבלקן מציע שילוב שקשה להתעלם ממנו: משהו שטעמנו עד כה רק ביוון, שנמצאת בקצה הדרומי שלו.

מחירים זולים משמעותית, תחושת ביטחון גבוהה לתייר הישראלי ונופים מרהיבים. במדינות הבלקן רצועות בלתי נגמרות כמעט של חופים, שבהחלט נותנים תחרות לאלה של יוון וקפריסין.

כך למשל, טיסת סאן דור לבלגרד שבסרביה בין 27-31.3 תעלה 289 דולר ללא כבודה. טיסת ארקיע לטירנה שבאלבניה בין 29.3-2.4 תעלה 351 דולר ללא כבודה. טיסת וויז לסופיה שבבולגריה בין 29.3-2.4 תעלה 145 דולר ללא כבודה. טיסה לטיווט שבמונטנגרו, הלוך ישראייר, חזור ארקיע, בין 31.3-3.4 תעלה 308 דולר ללא כבודה.

עוז ברלוביץ, מנכ"ל ארקיע, אמר: "אנחנו רואים ביקושים מאוד חזקים ליעדי הבלקן, ולכן החלטנו להרחיב את הפעילות ולהוציא עוד טיסות לאזור. זה יעד שמתאים גם למשפחות, גם לזוגות וגם למטיילים – והישראלים מצביעים ברגליים".

גל גרשון, מנכ"ל סאן דור: "אנחנו מציעים היום מגוון טיסות ליעדי הבלקן, ורואים עניין הולך וגובר. זה אזור שנותן תמורה מאוד גבוהה למחיר, והקהל הישראלי מבין את זה. בזמן שהישראלים מחפשים אלטרנטיבה זולה, בטוחה ומרעננת – הבלקן הופך ללהיט תיירותי. והשאלה היא כבר לא "האם יש טיסה ישירה לשם?״ – אלא כמה עוד טיסות יצטרפו למסלול, כבר בקרוב".

וגם סוכנויות הנסיעות מדווחות על עלייה חדה בהזמנות. "בשנה האחרונה אנחנו רואים גידול משמעותי מאוד בנסיעות של ישראלים לבלקן, אומרת שירלי כהן עורקבי, מנכ"לית אשת טורס, "זה כבר לא יעד נישתי – אנשים סוגרים חופשות, טיולים מאורגנים וחבילות קיץ, הרבה יותר מבעבר".