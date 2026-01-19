חברת סאן דור מקבוצת אל על ממשיכה להרחיב את פעילותה לעונת הקיץ ומכריזה היום (שני) על היעד ה-20 שלה - ורנה שבבולגריה. הקו החדש יחל לפעול ב-3 במאי ויופעל בתדירות של שתי טיסות שבועיות, בימי ראשון וחמישי, עם המראות מטרמינל 1 בנתב"ג.

כרטיסי הטיסה מוצעים במחיר השקה אטרקטיבי, החל מ-239 דולר לכרטיס הלוך-חזור מסוג Lite, הכולל טרולי ותיק גב.

ורנה, השוכנת לחופי הים השחור, נחשבת ליעד נופש פופולרי למשפחות ולצעירים, ומשלבת חופי ים, פארקי מים, אטרקציות ספורטיביות, חיי לילה עשירים וסצנת קולינריה מגוונת.

היעד החדש מצטרף למפת יעדי הקיץ של סאן דור, הכוללת בין היתר את נאפולי וזלצבורג שנוספו לאחרונה, לצד יעדים מוכרים ואהובים כמו איי יוון, קפריסין, גיאורגיה ויעדי הבלקן - אלבניה, סרביה ומונטנגרו.

מנכ"ל סאן דור מקבוצת אל על, גל גרשון, מסר: "אנחנו שמחים להוסיף את ורנה למגוון יעדי הקיץ שלנו. זהו יעד המשלב טבע, חופים ואטרקציות לכל המשפחה במרחק טיסה קצר ובמחיר נוח. בקיץ הקרוב נציע לקהל הישראלי 20 יעדי נופש מגוונים לבחירה רחבה של חופשה מושלמת".