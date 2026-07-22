"הרעש העז לא עוזב אותי": הנוסע שכמעט נשאב מהחלון בטיסת ריינאייר משחזר

התקרית המפחידה בשחקים: לוביסה קארוביץ', הגבר שכמעט נשאב מהחלון בטיסת ריינאיר מיוון לגרמניה, שיחזר בריאיון שפורסם היום (רביעי) בגרדיאן הבריטי את רגעי הפאניקה.

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"אני זוכר בבירור את הפיצוץ, הרעש העז לפני רגעי הכאוס, מלווה אותי בכל פעם שאני עוצם את עיני", סיפר, "אני פשוט בר מזל". הוא הוסיף: "הראש והצוואר שלי עדיין כואבים - אבל אני חי, העובדה שהייתי חגור הצילה אותי. זה אולי הגורל, אבל אני מאמין באלוהים ומודה לו על כך בכל יום".

אשתו, שנכחה גם היא בטיסת ריינאייר, ציינה: "הנוסעים סייעו לבעלי - גבר אחד, אני חושבת שמוצאו מאלבניה, היה מדהים ועשה כל שביכולתו כדי להכניס אותו בחזרה למטוס ולאחר מכן לחסום את החלון. אנחנו נהיה אסירי תודה לנצח נצחים".

קארוביץ', ששהה כשתי דקות מחוץ למטוס, הוסיף: "אמרו לי שהתעלפתי מספר פעמים ושהפנים שלי היו נפוחות ומעוותות בשל לחץ האוויר".