מחבל שהשתתף בטבח ה-7/10 תועד בשוק חג המולד בבלגיה

תיעוד שפורסם ברשת בו נראה מחבל עזתי בשם מוהאנד אל-חטיב מחאן יונס מבלה בשוק חג המולד בבריסל - מסעיר את הגולשים בישראל. המחבל, שלקח חלק בחדירה לישראל במהלך השבת השחורה ב-7 באוקטובר, תועד בימים האחרונים מצטלם ונהנה בשווקים בבריסל.

ייצוין כי אל-חטיב הצליח לצאת מרצועת עזה במהלך המלחמה וכיום הוא מתגורר בבריסל, שם הוא זוכה למעמד של פליט.

שגרירת ישראל בבלגיה, עידית רוזנצווייג-אבו, העלתה את התיעודים הלא צפויים של אל-חטיב לרשת X, ופנתה לרשויות המקומיות: "האדם שרץ בשמחה לישראל עם שאר הרוצחים... נהנה משוק חג המולד בבלגיה. אני מקווה שהוא ייעצר לחקירה בקרוב," כתבה השגרירה בכעס.