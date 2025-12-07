בעקבות מידע מודיעיני: אירופה באיום על הרשות הפלסטינית

פרסום ראשון: בעוד המדינות המתווכות ממשיכות לדחוף למעורבות של הרשות הפלסטנית בעזה, וכאשר זה תלוי ברפורמות שחלקן כבר הוכרזו, הכתב המדיני של i24NEWS, דיווח הערב (ראשון) במהדורה המרכזית כי הועבר מסר מבלגיה לרשות הפלסטינית, לפיו בבריסל "מודעים היטב למציאות האמיתית בשטח".

האיום שהועבר מבריסל כלל מסרים כי יועכבו תשלומים לרשות הפלסטינית במידה ולא תהיה התקדמות אמיתית ברפורמות. השינוי הזה בעמדת האיחוד היא פרי מאמץ של שר החוץ גדעון סער, לאחר מאמץ מודיעיני שחשף את השקרים בהליכים שקידמה הרשות, אשר אלו הועברו בפגישות אישיות עם מנהיגים אירופאים ולשרי חוץ.

בהמשך, פורסמה גם הודעה פומבית שטוענת: הרשות הפסלטינית לא הפסיקה את תשלומי המשכורות למחבלים ולבני משפחותיהם. למעשה, היא כמעט הכפילה אותם. בשנת 2024, לפי ההודעה, שולמו 470 מיליון שקלים, שהם כ-144 מיליון דולר.