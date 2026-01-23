מלחמת רוסיה-אוקראינה: פגישה משולשת תיערך באבו דאבי

לאחר שיחות ליליות במוסקבה בין פוטין לשליחים אמריקאים, הקרמלין מבהיר כי הסדרה ארוכת טווח תלויה בפתרון הסוגיות הטריטוריאליות •קייב תשלח גם נציגי מודיעין

מעיין רפאל
מעיין רפאל ■ כתבת דסק החוץ
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקיHandout, Sarah Meyssonnier, Ilya PITALEV / POOL / SPUTNIK / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

הקרמלין הודיע כי קבוצה תלת צדדית של ארצות הברית, רוסיה ואוקראינה יתכנסו היום (שישי) באבו דאבי לדיונים בנושאי ביטחון, כחלק מהמאמצים לקדם הבנות סביב המלחמה באוקראינה.

ההודעה נמסרה לאחר פגישה לילית ממושכת במוסקבה בין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לשלושה שליחים אמריקנים, בהם סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר. לפי הקרמלין, השיחות החלו סמוך לחצות ונמשכו כארבע שעות.

Video poster
המלחמה באוקראינה בצומת הכרעה: האם זלנסקי ייכנע ללחץ האמריקני?

יורי אושקוב, עוזרו המדיני של פוטין, אמר לכתבים כי השיחות היו "ענייניות, בונות וכנות מאוד", אך הדגיש כי רוסיה הבהירה ששלום בר קיימא לא יהיה אפשרי ללא פתרון הסוגיות הטריטוריאליות שבמוקד הסכסוך.

במקביל, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אישר כי נציגי המודיעין הצבאי האוקראיני ישתתפו בפגישה באבו דאבי, וציין כי לאחר סיומה יועבר עדכון לשותפות האירופיות של קייב.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות