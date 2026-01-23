מלחמת רוסיה-אוקראינה: פגישה משולשת תיערך באבו דאבי

הקרמלין הודיע כי קבוצה תלת צדדית של ארצות הברית, רוסיה ואוקראינה יתכנסו היום (שישי) באבו דאבי לדיונים בנושאי ביטחון, כחלק מהמאמצים לקדם הבנות סביב המלחמה באוקראינה.

ההודעה נמסרה לאחר פגישה לילית ממושכת במוסקבה בין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לשלושה שליחים אמריקנים, בהם סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר. לפי הקרמלין, השיחות החלו סמוך לחצות ונמשכו כארבע שעות.

יורי אושקוב, עוזרו המדיני של פוטין, אמר לכתבים כי השיחות היו "ענייניות, בונות וכנות מאוד", אך הדגיש כי רוסיה הבהירה ששלום בר קיימא לא יהיה אפשרי ללא פתרון הסוגיות הטריטוריאליות שבמוקד הסכסוך.

במקביל, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אישר כי נציגי המודיעין הצבאי האוקראיני ישתתפו בפגישה באבו דאבי, וציין כי לאחר סיומה יועבר עדכון לשותפות האירופיות של קייב.