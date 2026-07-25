שריפות ענק באירופה, כ-200 אלף פונו בצרפת ובספרד

בעקבות גל החום הכבד, גל שריפות ענק חסר תקדים ממשיך להשתולל בדרום-מערב צרפת ובמרכז ספרד, והוביל עד כה לפינויים של כ-200,000 בני אדם מבתיהם ומאתרי נופש.

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בצרפת, שריפה קטלנית שפרצה באזור קאפ פרה התפשטה במהירות ומתקדמת לעבר המטרופולין של בורדו. שר הפנים הצרפתי לורן נונייז ציין כי שינוי בכיוון הרוח הפך את האירוע לשריפה שמתדלקת את עצמה ומקשה מאוד על השליטה בה, בעוד שהנשיא עמנואל מקרון הוראה להפעיל את חמ"ל החירום הממשלתי ולגייס את צבא צרפת לסיוע. חלק מהתושבים באזור החוף נאלצו להתפנות דרך הים באמצעות סירות ומוניות שירות ימיות.

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במקביל בספרד, הממשלה הכריזה על מצב חירום לאומי עקב שריפות ענק שאיימו על עיירות ממערב למדריד ובמחוז אווילה. כ-60,000 תושבים פונו מבתיהם בספרד, ועוד כ-20,000 הורו להסתגר בבתיהם.

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נשיאת מחוז מדריד, איסבל דיאס איאוסו, הגדירה את השריפה כגרועה ביותר בתולדות המחוז. כוחות הפינוי והחירום נאבקים להגן על העיירה סן לורנסו, בה שוכן ארמון אל אסקוריאל ההיסטורי, כאשר השרה לאיכות הסביבה שרה אגסן הבהירה כי שטחי השריפות בספרד מתחילת השנה חצו כבר את רף ה-1,140 קילומטרים רבועים.

רויטרס

שתי המדינות נאבקות בלהבות בצל גל חום כבד עם טמפרטורות של כ-39 מעלות, ופנו לאיחוד האירופי בבקשה לסיוע בינלאומי דחוף. בעקבות הפנייה, מטוסים ומסוקי כיבוי מקרואטיה, פורטוגל, צ'כיה, סלובקיה, איטליה ויוון כבר נשלחו לתגבר את הצוותים בשטח.

לוחמי האש בשתי המדינות הודו כי עוצמת הלהבות והמהירות שבה הן מתפשטות אינן מאפשרות להילחם בהן חזיתית, כאשר שילוב של שינויי האקלים, יובש קיצוני ונטישת שטחי חקלאות מסורתיים יצרו לדברי מומחים את ה"קוקטייל המושלם" לאסון הנוכחי.