גל חום נוסף באירופה: מצב חירום הוכרז בספרד וצרפת בעקבות שריפות ענק

גל חום קיצוני נוסף פוקד את מערב אירופה, הכולל טמפרטורות גבוהות במיוחד לצד רוחות עזות המציתות שריפות המתפשטות לכדי ממדי ענק בצרפת וספרד. ממשלת ספרד הכריזה היום (שישי) על מצב חירום לאומי, לאחר שכ-10,000 איש נאלצו להתפנות באזור מדריד בעקבות שריפות המשתוללות סמוך לאזורי מגורים.

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במהלך גל החום הנוכחי נמדדו בספרד טמפרטורות שיא של כ-45 מעלות בחלק מאזורי המדינה. מתחילת השנה נשרפו בספרד כ- 1.25 מיליון דונם, שטח הגדול פי 2.5 מכל אזור יערות הכרמל.

גם בדרום צרפת פינו עשרות אלפי תושבים בעקבות שתי שריפות ענק, וכעת דורשים סיוע בינלאומי כדי להתמודד עם הבעירות שהחלו ביום רביעי השבוע. עד כה נשרפו כ-8,700 דונם מאז תחילת גל החום הנוכחי במדינה, ומספר עיירות וכפרים בחוף הדרום-מערבי של צרפת כבר פונו.

במקביל, גם בים התיכון נרשמת התחממות קיצונית, עם סטיות חריגות של עד חמש מעלות מעל הממוצע הרב-שנתי.

כזכור, במהלך החודש שעבר נרשם גל חום קיצוני נוסף ברחבי יבשת אירופה, כאשר מדינות רבות רשמו טמפרטורות מעל 40 מעלות, ואלפים מתו בעקבות החום. בצרפת נמדדו הטמפרטורות הגבוהות ביותר בהיסטוריה של המדינה.