ישראלי בן 21 נעצר בחשד לניסיון רצח בקפריסין

משטרת פמגוסטה בקפריסין חוקרת חשד לניסיון רצח בעקבות קטטה המונית ואלימה שפרצה בין שלישי לרביעי לפנות בוקר, מחוץ למועדון לילה מוכר באזור הבילויים של איה נאפה שקפריסין. בית המשפט הורה ביום רביעי על הארכת מעצרו של החשוד המרכזי, צעיר ישראלי בן 21, לשמונה ימים.

הקטטה החלה לאחר שהחשוד וחברו, ישראלי בן 22 שאף הוא נעצר בזירה בחשד למעורבות, נקלעו לוויכוח עם צעיר קפריסאי. שני מאבטחים מקומיים ניסו להתערב כדי לעצור את המהומה, אך שוטרים שהוזנקו למקום מצאו זירה מדממת ועצרו את בן ה-21, שבנוסף קילל את הכוחות והואשם גם בהעלבת עובד ציבור והפרת הסדר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

על פי הראיות שנאספו וסכין שנתפסה בזירה, בן ה-21 שלף חפץ חד ודקר את הצעיר הקפריסאי עמו התווכח וכן את שני המאבטחים, בני 25 ו-41, שניסו להפריד. הצעיר המקומי סבל מחתכים, ואילו אחד המאבטחים נדקר בבטנו, עבר ניתוח דחוף ומצבו מוגדר קשה אך לא נשקפת סכנה לחייו.

המאבטח השני נדקר בשוק ימין ונפגע באורח קל. במהלך העימות הפיזי נפצע גם חברו של הדוקר, הישראלי בן ה-22, שספג חבלות קשות בראשו ובפניו. ארבעת הנפגעים פונו בדחיפות באמבולנסים לבית החולים הכללי של פמגוסטה, שם אושפזו לקבלת טיפול רפואי והשגחה.

מצבו של המאבטח שנותח בבטנו מוגדר כעת קשה, בעוד המאבטח השני והצעיר הקפריסאי סובלים מפגיעות קלות בלבד. מהמשטרה המקומית נמסר כי שלושה מהפצועים בפרשה הם אזרחים קפריסאים מקומיים, ואילו הפצוע הרביעי שנפגע בראשו הוא אזרח ישראלי, המוכר לחוקרים כחברו של החשוד שנעצר ושניהם יחד יאלצו להתמודד כעת עם הליכים משפטיים פליליים חמורים באי.