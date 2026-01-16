רוסיה: פוטין שוחח עם נתניהו והציע לסייע כמתווך מול איראן

הקרמלין הודיע היום (שישי) כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך השיחה, השניים דנו במצב במזרח התיכון ובאיראן, ופוטין הציע לתווך בין ירושלים וטהרן.

בהצהרה הרשמית נמסר כי פוטין הציג את גישת מוסקבה להגברת המאמצים הפוליטיים והדיפלומטיים במטרה לחזק את היציבות והביטחון באזור, והביע נכונות להמשיך במאמצי תיווך ולקדם דיאלוג בונה הכולל את כלל המדינות המעורבות. עוד הוסכם להמשיך במגעים ברמות שונות. בהמשך, הקרמלין הודיע כי פוטין קיים שיחה דומה עם נשיא איראן.

הרקע לשיחה מגיע על רקע דיווחים מהחודש האחרון על תקשורת חשאית בין ישראל לאיראן, שנועדה למנוע הסלמה צבאית מחודשת. לפי דיווח בריטי שפורסם בסוף חודש דצמבר, שתי המדינות החליפו מסרים עקיפים באמצעות "חבר משותף" בניסיון לנהל את המתח ולהימנע מהידרדרות - ולא כחלק מהגעה להסכם רחב או להפסקת אש רשמית.

מקור אזורי המעורה בפרטים ציין אז כי לא גובשו ערבויות, לוחות זמנים או מנגנוני אכיפה, וכי חילופי המסרים התמקדו אך ורק בניהול המצב באותה עת. מקור פוליטי בכיר בטהרן אישר את קיומה של תקשורת עקיפה עם ישראל, והדגיש כי אין מדובר בהפסקת אש אלא ב"הודעה הדדית על הימנעות מתקיפות חדשות", שהועברה באמצעות גורם מתווך.

לפי אותו מקור, רוסיה, ובפרט הנשיא פוטין, שימשה כמתווכת המרכזית בהעברת המסרים. עוד נחשף כי מהצד האיראני, הדמות שהובילה את המגעים החשאיים הייתה עלי לאריג'אני, ולא שר החוץ עבאס אראקצ'י, שניהל מוקדם יותר השנה שיחות עם ממשל טראמפ.