התפרצות נגיף "האנטה": פינוי הספינה מתקרב לסיומו, אמריקני אובחן כחולה

שר הבריאות הספרדי הודיע היום (שני) פינוי הנוסעים מספינת הקרוז "MV Hondius", עליה נרשמה התפרצות של נגיף "האנטה" צפוי להסתיים בתוך מספר שעות.

הוא ציין כי אוסטרליה צפויה לפנות מטנריף שישה מנוסעי הספינה, והולנד - 18 נוספים. עוד נמסר כי על הטיסות הללו צפויים לעלות מספר נוסעים ממדינות אחרות, שלא שלחו טיסות חילוץ משלהן.

בתוך כך, משרד הבריאות האמריקני הודיע כי אחד מ-17 הנוסעים שהוחזרו לארצות הברית נמצא חיובי לזן "אנדס" של הנגיף, ואחד נוסף פיתח תסמינים קלים. במקביל, שר הבריאות הצרפתי הודיע כי אזרח המדינה שהיה על הספינה אובחן כחולה, ומצבו מידרדר. לא היה ברור אם שני המקרים הללו נכללים בששת המקרים שעליהם דיווח ארגון הבריאות העולמי.

כזכור, על פי החשד, המקרה המאומת הראשון לנגיף נדבק לפני העלייה לספינה, או במהלך השיט בארגנטינה וצ'ילה, מקום מוצאו של הנגיף. גורמי בריאות במספר מדינות בודקים אנשים שהיו על הספינה או שהיו במגע קרוב עם אלה שהיו.

במקביל, ארגון הבריאות העולמי אמר כי הסיכון לאוכלוסייה הכללית נמוך. הספינה עזבה את חופי מערב אפריקה ביום רביעי עם כ-150 נוסעים ואנשי צוות דווח לראשונה על ההתפרצות ב-2 במאי, בעוד 34 אחרים כבר עזבו את האונייה.