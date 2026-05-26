אירופה לוהטת במאי: "כיפת חום" קיצונית שוברת שיאים ביבשת

גל חום קיצוני וחריג לעונה פוקד בימים אלו את מערב ומרכז אירופה, ומביא עמו טמפרטורות המאפיינות בדרך כלל את חודשי יולי ואוגוסט. מאחורי שינוי המגמה עומד אירוע אטמוספרי נדיר המכונה "כיפת חום", אשר לוכד את האוויר החם ומחמם את היבשת המתויירת בקצב מהיר.

בספרד נרשם בסוף השבוע האחרון זינוק היסטורי של יותר מ-40 מעלות, שהוביל לפרסום אזהרות נרחבות מצד השירות המטאורולוגי הממשלתי. החום הלוהט מכה בעוצמה גם בצרפת ובבריטניה, כאשר בפריז נמדדו 35 מעלות ובאזור בורדו נסקו הטמפרטורות ל-39 מעלות, ואף דווח על שני מקרי מוות בתחרויות ספורט.

באנגליה, שתושביה רגילים לשמיים סגריריים ואפורים, ניצלו המונים את מזג האוויר כדי לפקוד את חופי המדינה. במקביל, גל החום המעיק ממשיך להתפשט במהירות מזרחה, והוא צפוי להגיע בימים הקרובים גם למדינות תיירותיות מרכזיות אחרות כמו יוון וקרואטיה.

בעקבות התנאים הקיצוניים, תיירים רבים שהתכוונו לברוח מהחום הישראלי לחופשה באירופה נאלצים לחשב מסלול מחדש. המצב מאיץ את פריצתו של טרנד חדש המכונה "Coolcation" (חופשה קרירה), במסגרתו המטיילים עוברים ליעדים נעימים ופחות מזיעים כמו מדינות סקנדינביה והרי האלפים.