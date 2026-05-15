למרות שישראל היא מדינה חמה שידועה בחופים שלה, כמו שכנותיה, בשום מקום באזור לא תמצאו רצועות חוף בגוונים שונים פרט לצהוב. למזלנו, במגזין היוקרה Travel&Leisure פרסמו את רשימת החופים המיוחדים והמרהיבים ברחבי העולם שצבועים בוורוד, כשאחד מהם ממש לא רחוק מכאן.

חוף אלפוניסי, כרתים, יוון

החוף ששוכן בצד הדרום-מערבי של כרתים, מדורג כאחד החופים היפים בעולם. הוא מפורסם בחולות הוורודים שלו שייחודים לאי עצמו, ונוצרו על ידי מיקרואורגניזמים צבעוניים וחתיכות אלמוגים. כאשר הגאות נמוכה, תוכלו לשוט אל אי קטן ושמורת טבע מוגנת מול החוף.

ספיגאיה רוזה, האי בודאלי, איטליה

הודות למאובנים, אלמוגים גרוסים ואבנים צבעוניות, החול בחוף צבעוני למדי ונא בין כמה גווני ורוד וממוקם באי קטן מול החוף הצפוני של סרדיניה. למרות שאסור לדרוך על החוף בגלל היסטוריה של גניבת חול, עדיין תוכלו לצפות במחזה המרהיב על ידי סיור היוצא עם סירה.

חוף החול הוורוד, אי הארבור, איי בהאמה

בצד המזרחי של האי בקריביים תמצאו קונכיות מיקרוסקופיות שסייעו בצביעת גוון החול. המבקרים בחוף גם ימצאו מים צלולים להפליא, מה שהופך את חופי החול הוורוד הקסומים האלה לאידיאליים לשנורקלינג וצלילה ולגן עדן של ממש.

חוף פייפר, היער הלאומי לוס פאדרס, קליפורניה

מה שמיוחד בנסיעה לאורך החוף המרכזי של קליפורניה, זה שתראו מצד אחד נופים של הרים עוצרי נשימה, ומהצד השני תראו את האוקיינוס ​​השקט והחולות הוורודים בחוף פייפר. אלפי שנים של קוורץ ותצורות סלע סמוכות העניקו לחוף הזה צבע כמעט סגול. למבקרים באזור רק כדאי לשים לב לתחזית ולעונה בה מבקרים לאור חסימות במקרים של מזג אוויר סוער.

פלאיה דה סס אילטס, פורמנטרה, ספרד

באי הים תיכוני שממוקם כמה קילומטרים דרומית לאיביזה, יש חצי אי בשם אס טרוקדורס. פרט לכך שזה אזור אטרקטיבי במיוחד לטיול לאור העובדה שנמצאים שם כמה אתרים היסטוריים, המבקרים שם יזכו לראות בחופים חולות לבנים לצד חתיכות אלמוגים ורודות.

טיקאו, פולינזיה הצרפתית

אמנם "קצת" רחוק, אבל החוף במדינת האיים האקזוטית נמצא במרחק של כשעת טיסה מטהיטי, וידוע בחופיו השקטים עם החול הלבן והוורוד. רק כ-500 איש חיים בטיקאו, כך שתוכלו לצפות לאווירה רגועה ומים שלווים לצד חיות ים רבות ואפשרויות לינה בצמוד לחוף.

פינק ביץ', בונייר, האיים הקריביים

האי הזעיר בדרום הקריביים ידוע בזכות הים הצלולים ואפשרויות הצלילה והשנורקלינג המדהימות, וכמובן בזכות החוף הוורוד היפהפה. כמו כמה חופים אחרים ברשימה, גם כאן החול קיבל את צבעו מהקונכיות הוורודות.

חוף מפרץ הורסשו, איי ברמודה

עם מי טורקיז בהירים וחוף ורוד, זה חד משמעית אחד החופים הטובים ביותר בצפון אמריקה. המקומיים דאגו היטב למבקרים וכבר עם הגעתכם תמצאו בר שם ניתן לשבת ולצפות בחוף לצד קוקטייל. לחלופין, ניתן ליהנות מהנוף הוורוד בכל עת באתרי הנופש השוכנים על קו המים.

החוף הוורוד, האי גרנדה סנטה קרוז, הפיליפינים

בעוד שבאיים המפורסמים יש המון חופים פנטסטיים עם גווני חול שונים, החל מלבן בוהק ועד שחור וולקני, האי גרנדה סנטה קרוז שבדרום בולט במיוחד בזכות חול האלמוגים הוורוד שלו. ניתן להגיע לאי גרנדה סנטה קרוז באמצעות שייט של 20 דקות מהעיר זמבואנגה. קחו בחשבון שצריך להזמין כרטיסים מראש לאור העובדה שבאי יכולים לבקר בו זמנית מספר אנשים מוגבל.

חוף קריין, ברבדוס, האיים הקריביים

החוף שממוקם בחלקו הדרום-מזרחי של האי, הוא אחד מחופי החול הוורודים היפים ביותר בקריביים עצמם. אתר הנופש "קריין", שנבנה על קו המים, משקיף על החוף ועל מימיו עוד מ-שנת 1887. לפני שאתם מגיעים קחו בחשבון שהמים יכולים להיות סוערים, אז שחייה על אחריותכם בלבד, או שתנצלו את ההזדמנות המעולה לגלישה.