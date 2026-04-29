פרויקט מיוחד ומטלטל: כך ספרד הפכה לשונאת הגדולה של ישראל

"אדיוס ספרד" - פרויקט מטלטל: כמעט 50 מיליון תושבים חיים בספרד, ואת השם ישראל הם מכירים היטב. מהערים הגדולות ועד הכפרים הכי נידחים במדינה. הממשלה הספרדית יוצאת שוב ושוב נגד ישראל אבל מה זה אומר על הרחוב, כמה התושבים באמת יודעים, כמה הם באמת נגדנו וכמה הם מוכנים לדבר עם צוות חדשות כחול לבן.

יונתן רוה והצלם רועי פלצמן יצאו למסע תיעודי נדיר ברחבי ספרד - הם הגיעו עד לכפר הנידח שבו פוצצו בובה בדמותו של ראש הממשלה נתניהו, נכנסו ללב הפגנה פרו פלסטינית, ומה קרה כשהוציאו דגל ישראל בכיכר המרכזית בברצלונה?

המפגש הישיר עם הרחוב הספרדי חושף תמונה מורכבת, ולעיתים גם מטלטלת. מצד אחד - עוינות גלויה, קללות ואפילו אזהרות מפני אלימות כלפי מי שמזדהה כישראלי או מציג סממנים לאומיים. הניסיון להניף דגל ישראל בלב ברצלונה הפך בתוך רגעים לעימות מילולי חריף, עם קריאות גנאי, האשמות קשות ולעיתים גם מחוות מאיימות.

אך לצד זה, נרשמו גם רגעים אחרים. היו מי שבחרו לעצור, לדבר, לשאול, ואפילו להביע תמיכה. חלק מהמרואיינים הדגישו כי הם מתנגדים למדיניות ממשלתם או לסיקור התקשורתי, שלדבריהם מציג תמונה חד-צדדית של הסכסוך. אחרים הודו כי הידע שלהם מוגבל, וכי עמדותיהם מבוססות בעיקר על מה שהם רואים בחדשות וברשתות החברתיות.

המסע הוביל גם אל מחוץ לערים הגדולות, לכפרים קטנים, שם נדמה היה שהמרחק הגיאוגרפי לא בהכרח מתורגם לריחוק מהסכסוך. גם שם השם "ישראל" מעורר תגובות, לעיתים חריפות, גם אם לא תמיד מבוססות על היכרות עמוקה.

ועדיין, בתוך כל זה, עולה שאלה מרכזית: עד כמה העמדות האלו מושרשות באמת, ועד כמה הן תוצר של מציאות תקשורתית ופוליטית משתנה?

המסע לא סיפק תשובה חד-משמעית - אבל כן הצליח להאיר מציאות מורכבת, שבה בין קריאות עוינות לרגעים של דיאלוג, בין הפגנות סוערות לשיחות אישיות, מתגלה תמונת מצב שלא תמיד רואים מרחוק.

בסופו של דבר, נדמה כי ספרד של היום היא זירה נוספת שבה מתנהל הקרב על התודעה, לא רק בין מדינות, אלא גם בין נרטיבים.