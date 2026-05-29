מועצת האיחוד האירופי הודיעה הערב (שישי) על החלטתה להטיל סבב נוסף של סנקציות ממוקדות נגד גורמים המזוהים עם חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. הצעדים החדשים, המהווים חלק מתגובת האיחוד למתקפת הטרור של ה-7 באוקטובר, נועדו לפגוע במערכים הפיננסיים, הלוגיסטיים והמבצעיים של הארגונים, כמו גם ביכולתם להוציא לפועל פעולות אלימות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הרשימה הנוכחית כוללת תשעה אנשים ושלוש ישויות משפטיות, אשר זוהו כמי שמעורבים במימון הארגונים, באספקת נשק וחומרי חבלה, או בהנחיית פעולות טרור. בין השמות המוכרים: ניזאר מוחמד עוודאללה, מוחמד נזאל, חוסאם בדראן, חאלד משעל, חליל אל-חיה, מוחמד איסמעיל דרוויש, זאהר ג'בארין, אבו חליל אלקודס, פתחי חמד ומוסא אבו מרזוק.

בין הגופים שנכנסו לרשימה השחורה נמנים גם חברות קש וגופי חלפנות כספים ששימשו צינור להעברת מיליוני דולרים מאיראן לעזה, וכן מפקדים בשטח שלקחו חלק פעיל בתכנון ובהוצאה לפועל של פשעים נגד אזרחים.

המשמעות המעשית של ההחלטה היא הקפאה מיידית של כל הנכסים, הכספים והמשאבים הכלכליים של הגורמים הללו הנמצאים בתוך שטח האיחוד האירופי. בנוסף, חל איסור מוחלט על אזרחים, בנקים וחברות הרשומים באיחוד להעמיד לרשותם מימון או משאבים כלשהם. מעבר לסנקציות הכלכליות, הוטל על האנשים ברשימה איסור כניסה או מעבר בכל מדינות האיחוד.

בהודעה הרשמית הדגיש שר החוץ של האיחוד האירופי כי המהלך משקף את המחויבות הבלתי מתפשרת של אירופה לביטחונה של מדינת ישראל ולמאבק העולמי בטרור. עוד צוין כי האיחוד ימשיך לפעול בתיאום הדוק עם שותפים בינלאומיים כדי לנתק את צינורות החמצן הכלכליים של חמאס, וכי רשימת הסנקציות נותרת דינמית ותעודכן ככל שייחשפו גורמים מייעצים או מסייעים נוספים.