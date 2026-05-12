מראים את הדרך החוצה: בפרלמנט לוחצים על סטארמר להעביר את השלטון

סטארמר על הקצה: כ-80 שרים כבר קוראים לראש ממשלת בריטניה להתפטר - ולפי דיווח הבוקר (שלישי) ב"גארדיאן", שרת החוץ איווט קופר ושרת הפנים שבאנה מחמוד הודיעו לו כי עליו לפקח על העברת שלטון מסודרת, לאחר שתבוסות מוחצות בבחירות המקומיות איימו להוות "מכת מוות" לכהונתו.

לפחות שני שרים אחרים, ככל הנראה שר ההגנה ג'ון הילי וסגן ראש הממשלה דייוויד לאמי, דנו עם סטארמר על הצורך לאמץ גישה "אחראית, מכובדת ומסודרת" לגבי ההמשך. מספר שרים אחרים בהם התובע הכללי ריצ'רד הרמר ושר הדיור סטיב ריד הפגינו עמידה איתנה והפצירו בו להמשיך להילחם.

אחד משרי הקבינט אמר ל"גרדיאן": "בסופו של דבר קיר הקשיב לשרים. ישנם חילוקי דעות לגבי לאן זה הולך ומהו האינטרס הטוב ביותר של המפלגה והמדינה. הוא יצטרך לקבל החלטה לגבי צעדיו לפני ישיבת הקבינט מחר".

בין אלו מחוץ לקבינט שקראו פומבית להתפטרותו של סטארמר היו בעלי בריתו הקרובים של שר הבריאות וס סטריטינג, שדחקו בסטארמר לקבוע לוח זמנים "מהיר", במה שנראה כמהלך מתואם. עם זאת, מקורב אחד רמז כי לסטריטינג "אין תוכניות להחריב את הבית".

בינתיים, ראש הממשלה מזהיר שהמדינה 'לעולם לא תסלח' למפלגת הלייבור על שטבעה בכאוס של בחירת מנהיג - וכי הוא מתכוון להוכיח למפקפקים בתוך ומחוץ לה שהם טועים.